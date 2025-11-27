看準就下手！好市多7款「人氣爆款」冷凍食品值得囤貨

好市多無骨去皮雞胸肉等7款「人氣爆款」冷凍食品值得囤貨。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）的冷凍食品區，無論是線上或實體店，都琳瑯滿目，絕對是會員囤貨的好去處，無論是人氣爆款冷凍披薩，或是方便快速的蛋白質來源，冷凍食品區總能找到驚喜，美媒報導，如果你近期打算去Costco大採購，無骨去皮雞胸肉、熊貓包子等7款最新和回歸的冷凍食品絕對值得你入手。

《Eat This, Not That!》報導，保健、美食專家費羅贊‧馬斯特表示，本月好市多出現了不少出色的冷凍食品，從蔬菜到肉類應有盡有，而以下這7款商品，是最值得購買。

１、Kirkland Signature 炒菜蔬菜混合物

Kirkland Signature 什錦炒菜蔬菜又回來了，粉絲們欣喜若狂。 「這簡直是改變我吃蔬菜習慣的神器！什錦炒菜蔬菜！」1位顧客之前這樣評價。在我們忙碌的家庭裡，把它添加到任何菜餚裡都非常方便，而且難得的是，這次的產品竟然和包裝上的圖片一模一樣！

2、Kirkland Signature 無骨去皮雞胸肉

Kirkland Signature 無骨去皮雞胸肉非常適合冷凍保存，方便快速烹調晚餐。 「我知道要烹飪的時候，我會提前一晚把1包放進冰箱。烹飪前大約90分鐘，我會把它們從冰箱裡拿出來，放在1碗涼水中。等我準備烹飪的時候，它們就解凍了。」1位用戶建議道。

3、哥倫布風味火雞肉漢堡

哥倫布風味火雞肉漢堡在好市多顧客中已經大受歡迎。「我太愛這些火雞肉漢堡了，我真希望它們能全年供應。夏天有貨的時候，它們是營養午餐的理想選擇。」1位顧客說。

4、Jaindl 高級火雞粉

Jaindl 高級火雞肉糜已在冷凍區上市。 「這款火雞肉糜選用 Jaindl 優質的全雞胸肉和大腿肉精心製作而成，品質和風味無與倫比。每隻火雞都產自賓夕法尼亞州奧雷菲爾德的家族農場，經過精心培育和加工，確保新鮮度和品質達到最高標準。」該品牌表示。

5、Kirkland Signature 無骨去皮雞柳

Kirkland Signature無骨去皮雞柳條已在部分地區上架。 「我每個月都買，從來沒失望過。我喜歡它切得薄而易切，即使是冷凍的也一樣。」1位顧客說。

6、珍寶蟹

一些顧客反映，Kirkland Signature野生珍寶蟹的價格有所下降。 「加州珍寶蟹的捕撈季節像往常一樣推遲了，所以價格會比1月份重新開始捕撈時要高。到了2月份，Costco和其他地方的價格就會下降，」1位顧客說。

7、熊貓包子

Synear Foods 的熊貓包子已在部分門市的冷凍貨架上架。「我覺得它們真的很好吃，雖然餡料確實不多，但還是很甜！如果冰箱裡有空間，下次我肯定會立刻買！」1位顧客說。

