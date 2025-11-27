羅唯仁退休前1天......傳「不請自來」參加台積研發機密會議

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）前天（25日）宣告對前資深副總經理羅唯仁提告，引起業界熱議。根據業界知情人士透露，羅唯仁雖自去年3月調任「企業策略發展部」資深副總，但還是常以「大老」姿態主動跑去參加研發組織閉門會議，研發「老大」執行副總暨共同營運長米玉傑（老米）也只能尊重；連退休前的最後一天，羅唯仁也還不請自去參加先進製程最機密的檢討會議（review meeting）， 沒想到是「別有目的」。

業界人士表示，羅唯仁雖75歲了，在台積電已延退8年，這在公司已創下空前紀錄，但他還想一直「延退」，並其實隨著年紀漸老，他對公司的貢獻已變得很有限了；此外，過去他與米玉傑一起帶領研發組織，被內部稱為「老米」的米玉傑較年輕，去年3月與勤秦永沛被拔擢為共同執行長暨共同營運長，羅唯仁不僅仍是資深副總，還被調任「企業策略發展部」資深副總，等於處於待退狀態。

半導體業界知情人士透露，羅唯仁也許「不甘寂寞」，被調任「企業策略發展部」資深副總後，還是常以「大老」姿態主動跑去參加研發組織閉門會議，而且還坐到「上位」，主持會議的研發「老大」米玉傑也只能尊重他輩分高，不敢吭聲或請他離開；羅唯仁連退休前的最後一天，也還不請自去地參加一場先進製程最機密的檢討會議（review meeting）， 大家「敢怒不敢言」，沒想到是「別有目的」，竟是謀取研發資訊，退休後迅即轉戰英特爾。

台積電內部也不滿羅唯仁調任「企業策略發展部」資深副總後，常利用職權要求不同部門主管對他報告，退休前更是頻繁。業界人士認為，羅唯仁可能自視高，缺乏自知之明，以為台積電不能沒有他，但公司給他延退8年，已是非常的禮遇，不可能無限期一直延退。他可能無法升到他期待的共同營運長高位，以致心生不滿，才會「恩將仇報」，收集研發等相關機密資訊，退休後立即疑「帶槍投靠」英特爾，但若是如此，真是「晚節不保」，實在不值得。

台積電前天在提告羅唯仁的聲明強調，「企業策略發展部」的部門性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務；但羅唯仁在轉任該部門後，羅仍要求研發部門（此指職級在資深副總以下的同仁，並無監督隸屬關係）召開會議並提供資料，以了解正在研發中以及未來規劃的先進製程技術。

台積電指出，羅唯仁任職期間簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，承諾離職後不為競爭的同意書。公司法務長方淑華今年七月二十二日與他進行離職面談時，特地提供及提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後的競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾。

台積電指出，羅唯仁離職後旋即前往英特爾擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱 EVP），高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉公司營業秘密及機密資訊給予英特爾，因此台積電有採取法律行動（包含違約賠償）的必要。前天已向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟，訴訟主要依據台積電與羅唯仁間聘僱合約書、羅任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

