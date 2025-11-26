三陽、親慈慈善會投入花蓮災後重建 3大援助同步啟動

三陽動員志工前往災區，致贈慰問金給馬太鞍溪堰塞湖周邊2300 多戶受災家庭，為確保慰問金能快速且無誤地發放，土地銀行花蓮分行協助提前將現金分裝為2300多份信封，並由花蓮縣警察局花蓮分局派員全程護送現金至發放現場。（三陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕機車大廠三陽（SYM）與親慈慈善會投入花蓮光復災後重建，3大援助同步啟動，包括致贈慰問金、捐助學生三餐、百台機車，助災民重返日常。

三陽日前捐贈100台機車與1500 萬元協助花蓮災後重建後，為讓援助能以最直接、最即時的方式送達受災家庭，11月25日再度動員志工前往災區，致贈每戶4000元的慰問金給馬太鞍溪堰塞湖周邊2300 多戶受災家庭。

請繼續往下閱讀...

三陽與親慈也捐贈100萬元，用於溢流重災區光復商工學生3餐膳食補助，協助孩子們安心專注課業。三陽捐贈的100台機車亦已陸續展開交車作業，今天可望全數交付至受災戶手中，協助居民儘早恢復交通便利與日常生活。

為確保慰問金能在當日快速且無誤地發放，土地銀行第三區區域中心與土地銀行花蓮分行主動加入公益行列，由土地銀行經理楊財源及副理石克森帶領花蓮分行志工，提前將現金細心分裝為2300多份信封，花蓮縣警察局花蓮分局派員全程護送現金至發放現場。

親慈慈善會與三陽志工則動員80位志工分為25組小隊，其中19組在光復商工、1組在鳳林鎮公所，5組負責引導及後勤支援，維持會場動線與名冊核對發放，花蓮縣警察局花蓮分局、鳳林分局光復分駐所亦派出多位警力維持秩序，發放流程井然有序，確保每一份溫暖心意都能精準送達。

三陽董事長吳清源表示，「對受災家庭來說，最迫切的需求往往是基本生活支持，我們希望這批機車能成為災後重新啟動生活、照顧家人與走回正軌的可靠夥伴。」三陽與花蓮同行，期盼為這片土地的重建帶來更多溫暖與力量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法