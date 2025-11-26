欣技取得台日物流訂單 2026年可望明顯成長

欣技看好明年整體營運可望逐步走出過去三年的低潮。（欣技提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠欣技（6206）今日於法說會指出，隨著AI技術普及，推動自動辨識與資料擷取市場進入結構性成長階段，公司近年聚焦的「Pic 'n Fill（揀貨包裝）光學辨識模組」在日本物流業及台灣便利商店與物流市場取得實質訂單，成為明年最重要的成長動能，整體營運可望逐步走出過去三年的低潮，2026年有望見到明顯成長。

欣技表示，AI產業正在快速擴張，包括智慧零售、醫療照護、智慧製造及電商物流等應用需求攀升；技術應用面也從過去的一維、二維條碼，擴展至光學辨識、射頻辨識（RFID）、物聯網控制（IOTC）及近期興起的混合AI（HAI）應用，使企業在資料準確性、自動化與流程可視化的需求大幅增加。

然而，欣技觀察，今年已開發市場經濟復甦力道有限，加上新興市場受到中國品牌以低價競爭的壓力，使公司合併毛利率難以突破，新產品銷售也不如預期，是前三季虧損的主要原因。在產品組合方面，工業型智慧手機佔營業額約8%，DOS版本資料收集器佔10%，Scanner佔比10%。

技術亮點部分，欣技看好旗下透過AI訓練開發的Pic 'n Fill光學辨識模組，導入文件管理、校企管理、輪胎辨識等場景，讀取準確度與效率均高於同業，並已獲日本物流與台灣零售物流客戶採用；第二代辨識模組已進入規劃，預計明年推出，將持續推動高毛利產品比重提升。

在內部營運調整上，公司表示，內部庫存金額已從過去的5億至6億元降至今年的4億元，未來將進一步降低，以提升資金效率；營運費用（OPEX）亦強化管控。面對新興市場的低毛利競爭，只要低於公司標準，公司寧可放棄不爭取，並重新審視舊專案的毛利結構，以避免資源消耗。

展望明年，公司提出兩大策略。第一是深化全球策略合作，已於10月底宣布與佳士達集團旗下公司展開全面合作，涵蓋業務、技術與可能的財務投資，雙方將以資源互補方式推進海外市場，並逐步拉升營運規模與成本效益。第二是推動維運整合數位化服務，強化全球品牌客戶的長期服務支持能力，藉此建立更具黏著性的商業模式。

