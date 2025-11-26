Google給輝達「上了一課」 這家AI晶片股變成通吃大贏家

Google目前正與Meta進行洽談，討論未來在Meta資料中心大量部署Google自行研發的TPU，這對輝達來說造成一定的衝擊。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕Google母公司Alphabet股價的上漲，為低迷的人工智慧交易注入了新的活力，但受益最大的公司寥寥無幾，其中就包括博通，Google是博通人工智慧晶片的主要客戶之一，也是Meta的供應商。。

Google目前正與Meta進行洽談，討論未來在Meta資料中心大量部署Google自行研發的TPU（張量處理單元），相關投資規模可能高達數十億美元，最快在2027年正式啟用。Meta是輝達的主要客戶之一。

伯恩斯坦分析師週二在一份報告中表示，Meta和Google正在洽談晶片交易，博通將成為明顯的贏家 ，因為它既是Google首選的定制晶片合作夥伴，也是Meta的供應商。

博通的股價最近大幅上漲，與Alphabet的股價同步攀升。 Alphabet股價的上漲得益於一系列利好消息，包括巴菲特的波克夏海瑟威對其最新人工智慧模型的信心投票，以及對其晶片相關新交易的積極反饋。

Alphabet和博通的股價卻逆勢上漲，而一些人工智慧領域的熱門公司，例如輝達卻表現疲軟。這可能預示著人工智慧領域漲幅最大的幾家公司以及晶片產業的競爭格局將會出現一些值得關注的變化。

Google母公司Alphabet股價創下歷史新高，周二收323.44美元，近1個月大漲逾24%，市值逼近4兆美元。這不僅象徵Google強勢回歸，更意味著全球科技股版圖正在重新洗牌。

同時，博通的股價同期上漲了約12%。週二，博通股價小幅上漲約2%，接近歷史高點，而輝達、超微和其他晶片製造商的股價則出現下跌。

憑藉近期的上漲勢頭，博通股價今年迄今已累計上漲近70%，成為標普500指數中今年迄今表現最佳的股票之一。其漲幅超過了輝達預計在2025年約33%的漲幅，以及其他「七大巨頭」的股價漲幅。

