捷創科技12月下旬掛牌上櫃 今年營運挑戰新高

捷創董事長林益民。（捷創提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試設備技術服務廠捷創科技 （7810）預計12月下旬掛牌上櫃交易，董事長林益民表示，第4季自有產品大量出貨，將帶動營收躍增，今年在工程服務、維修收入與自有產品同步增長挹注下，營收將創歷史新高。

林益民指出，該公司成立於2004年，主要提供生產設備整合服務及智慧自動化解決方案，前者包括裝機、移機、校驗、維修等服務，後者則開發提升產能的客製化產品、導入智慧自動化的創新應用，協助客戶達成高效率的生產。

他說，捷創陸續已通過國際設備原廠包括愛德萬（Advantest）、是德科技（Keysight）、安捷倫（Agilent）及愛普生（Seiko Epson）等公司認證，半導體設備廠佔營收比重達60%，晶圓製造廠客戶比重約23%居次，封裝測試廠客戶占比約7%，IC設計公司占5%。

捷創今年累計前3季營收為3.68億元、年增23.91%；稅後淨利0.57億元，每股稅後盈餘3.21元。其中，工程服務及維修營收占3.23億元，自有產品營收0.45億元。

