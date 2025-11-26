北宜花東地熱潛力佔全台8成 經部導入空載電磁探測「透視眼」

經濟部地礦中心今與中油共同舉辦「2025 地熱永續與技術前瞻論壇」。（地礦中心提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部地質調查及礦業管理中心（地礦中心）指出，綜合評估北宜花東五大地熱高潛力區約占全台8成，為加速地熱探勘，地礦中心今年導入「直升機搭載 MobileMT 空載大地電磁探測」，效能宛如「透視眼」。

為加速地熱能探勘開發，地礦中心與中油公司今（26）共同舉辦「探熱未來—2025 地熱永續與技術前瞻論壇」，聚焦目前地熱探勘技術五大關鍵議題，包括地質模式、潛能評估、深層地熱探勘、數值模擬、AI人工智慧應用等。

地礦中心指出，綜合評估全台十大地熱潛能區，北宜花東五大高潛力區約占全台8成，包括台北大屯山、宜蘭蘭陽溪中上游、花蓮瑞穗、台東霧鹿延平及知本金崙，將結合空中、地面及地下多元探勘技術，加速推動北宜花東地熱探勘。

地礦中心表示，除中油、台電已在宜蘭土場仁澤、花蓮瑞穗等場域，進行地熱探勘開發並獲得大幅進展，另有多處場域經由地礦中心實際鑽井驗證，陸續探得在大屯山區245°C、花蓮瑞穗175°C、台東延平150°C、台東霧鹿140°C、台東初來150°C高溫的成果。

地礦中心今年導入「直升機搭載 MobileMT 空載大地電磁探測」方法，與工研院及德安航空公司引進加拿大的地熱探勘及地球物理專家團隊來台，今年8至9月間，在宜蘭蘭陽溪上游的三星鄉及大同鄉一帶進行直升機空載探測。

地礦中心進一步說明，執行方式是由德安航空的直升機下方吊掛特殊設計的探測儀器進行施測，透過接收大地自然存在的電磁波，同時測量電磁波在地下傳播時造成的電場變化，藉以辨識地熱儲集層、導水斷層帶與深層地熱通道。

後續相關成果將公開於地礦中心「地熱探勘資訊平台」，供產學研界即時掌握最新探勘資料，加速技術轉化與場域應用。成果未來亦能應用於中油、台電共同加速宜蘭地區地熱探勘開發，進行地熱井位置優選與資源量化評估。

