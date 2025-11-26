1件就能換整年旅費！專家建議5件物品「退休前應該賣掉」

〔財經頻道／綜合報導〕在享受黃金歲月之前，不妨重新檢視一下家裡或車庫堆積的物品，有的賣掉後甚至可換一整年旅遊經費。美國理財網站《GOBankingRates》指出，多年來，人們總會收集一些曾經覺得必需的東西，但現在不僅占地方，甚至可能成為財務負擔，無論是第二輛車、從未使用的遊艇，或積滿灰塵的收藏品，出售一些高價物品都能為退休基金注入可觀資金，專家點名退休前每個人都應該賣掉的「5件昂貴物品」。

1.家中第二台車：財務專家兼會計師Kevin Marshall表示「我建議客戶首先仔細檢查自己的車輛狀況」。那輛夢想中的跑車或第二輛SUV車，曾經可能令人興奮，但保險、維修與保養成本都不便宜。「退休後通勤減少、生活節奏放慢，為什麼還要為一輛大部分時間都停在車庫裡的車持續花錢？」他看到有人賣掉多餘的車後，用這筆錢完成整整一年的旅行或家居改善。

2.度假屋：擁有第二處房產雖令人安心，但實際上房產稅、物業管理費與日常維護，很容易把「度假屋」變成另一項負擔。報導指出「許多退休人士發現，偶爾租房度假比擁有房產更省心省錢。」出售第二套房產，也能釋放大量資金，增強退休基金或應付突發支出。

3.收藏品：無論是藝術品、運動紀念品或老舊吉他，這些曾經有意義的物品，隨著生活改變，可能已不再增加價值。專家指出「如果收藏品只是積灰塵或被收起來，它們就不再對生活有幫助。」出售收藏品並不會抹去回憶，只是將價值轉換為更實用的資金。

4.以前買的健身器材、廚房用具：家裡可能還有當初買來卻未被使用的健身器材或專業級廚房用具。專家提醒，這些東西當初都是抱持期待購買，但如果占地方或增加維護困擾，實際上成本比想像中高。「簡單出售，不僅能整理家裡，還能把資金投入真正想做的事情。」

5.老舊科技產品：科技更新快速，高價電子產品或舊收藏很容易成為累贅。專家建議出售或捐贈它們，不僅能釋放空間，還能回收一點資金，為生活的新篇章創造更簡單的環境。

