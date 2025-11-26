0052分割後首日成交量爆26.8萬張 創新高

富邦科技（0052）ETF完成「1拆7」分割後，今恢復交易。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦科技（0052）ETF完成「1拆7」分割後，今恢復交易，即吸引資金大舉湧入，成交量爆出26.8萬張天量，創下2006年8月28日成立以來最高紀錄；成交金額衝上95.04億元，同樣刷新歷史新高，成為 0052成立以來最亮眼的一天。

富邦投信表示，這次分割讓0052單位價格降至小資族可輕鬆負擔的甜蜜價，一張約落在3.5萬元區間，大幅降低入手門檻，吸引大量投資人回流。加上科技股題材持續火熱，以及台積電強漲，市場氣氛全面轉強。

同時，國際科技大事件也推升買氣動能。Google全新Gemini 3爆紅，市場傳出Meta將採購Google AI 晶片，使 Google供應鏈股價全面大漲。市場並關注聯發科是否成為被低估的Google 概念股之一，科技族群情緒再度升溫，帶動0052 吸金力道更加猛烈。

富邦投信表示，0052長期反映台股科技核心趨勢，分割前最高一度突破每張25萬元，使小資族觀望氣氛濃厚。但其成分股涵蓋台股最具成長性的科技龍頭，包括先進製程、IC 設計、AI 晶片、伺服器、光通訊、散熱到 HPC 關鍵零組件等，科技含金量極高。

因此，分割後回到親民價，投資人紛紛把握機會逢低大量買進，使得11月26日26.8萬張的歷史天量應聲誕生。整體而言，0052 分割後首日不僅成交量與成交金額雙雙爆量，也引爆新一波 AI 科技投資熱潮。

