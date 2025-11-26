打造MIT製造基地 經部啟動9大新園區、釋出560公頃土地

經濟部園管局指出，目前已啟動9處新園區，包括5大產業園區與4大科技園區，總開發面積逾560公頃。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕「投資台灣三大方案」延長實施至2028年，為打造具全球競爭力的「台灣製造基地」，經濟部產業園區管理局（園管局）指出，目前已啟動9處新園區，包括5大產業園區與4大科技園區，總開發面積逾560公頃，預估將新增產業產值逾1000億元、創造3萬個就業機會。

園管局今（26）日舉行記者會揭示園區「開發」與「更新」雙引擎成果。園管局局長楊志清表示，土地供給是園管局最重要的任務，不只是為台灣產業經濟布局，更是未來產業發展與升級的重要環節。因應投資台灣三大方案延長，園管局從「園區開發」與「園區更新」兩個面向上，加速產業空間整備，看見業者真正的需求且廠商持續投資，這就是很清楚的經濟市場布局的訊號。

新園區開發進度方面，園管局指出，目前包括中埔、水上、新市、北高雄、褒忠等五大產業園區，以及高雄軟體園區二期、屏東科技產業園區擴區、楠梓科技產業園區第三園區與仁武科技產業園區等四大科技產業園區皆已進入開發或招商階段。

園管局續說，其中，水上與新市園區出租率達100%，北高雄也超過9成，顯示產業對優質空間的殷切需求。特別值得一提的是，為確保土地資源永續利用，多數新園區採「只租不售」方式釋地，有效控制資源流向，維持長期產業聚落發展。

至於既有園區的更新作法，園管局指出，目前以高雄前鎮、楠梓及台中潭子科技產業園區為主軸，推動整體建物翻新與用地重整，打造符合當代產業需求的新型辦公與廠房空間。

以「科技產業園區風華再現計畫」為例，園管局編列19.91億元專案預算，釋出2.25公頃周轉用地，用於低度使用廠房收購與再利用，預估更新後可釋出13.5萬平方公尺樓地板面積、創造近2000個就業機會，吸引近190億元民間投資，將成地方產業升級的重要推手。

除空間開發與更新外，園管局也公布最新招商成果，截至目前，今年度已促成166件投資案，總投資金額達1745億元，其中不乏日月光、鴻海（雲高）、湧盛電機等指標企業擴大投資。投資產業橫跨半導體、AI、智慧製造等新興領域，形塑園區為高端製造與創新研發的戰略樞紐。

日月光副總經理李叔霞與東陽實業副總經理陳金錫亦到場分享進駐經驗，李叔霞表示，受惠於用地釋出與行政協調效率，企業減少繁瑣行政流程，更專注於技術與產線升級；陳金錫表示，園管局提供的硬體條件與交通便利性，有助於傳產轉型與招募人才，「我們在選址時，園管局給予快速回應，對企業來說是非常有感的支持」。

