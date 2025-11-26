國泰世華經濟學家林啟超估年底Fed降息1碼 明年「坐三望二」

國泰世華銀行今（26）日舉辦「2026全球經濟及市場展望」發表會，圖為首席經濟學家林啟超。（國泰世華銀提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預估美國聯準會12月可望降息1碼，明年「坐三望二」，不排除年底前基準利率降到2字頭。

國泰世華銀行今（26）日舉辦「2026全球經濟及市場展望」發表會，林啟超指出，邁入2026年，全球金融市場高度關注三大核心議題：降息路徑可能超出預期、匯率波動加劇、以及AI投資成效與資金來源仍存疑慮。

在缺乏數據下，12月1日美國聯準會降息或不降息都有所本。但林啟超提醒，近期美國勞動市場及消費信心趨疲，12月降息1碼的可能性提高。

林啟超指出，美國勞動市場開始已經由供不應求而且便供過於求的狀況，代表聯準會沒動作的話，狀況會更糟。而且現在美國車貸利率超過7%，和疫情前不到6%相較有明顯成長， 如果利率不降的話，車貸、房貸、信用卡利率，對於中下階層家庭影響大，同時也會影響到消費。

此外，美國總統川普將提名新任聯準會主席。林啟認為，不管人選是誰，明年美國利率可能「坐三望二」，基準利率可能從目前的4%朝3%邁進，也不排除坐3望2的可能。

至於台灣，林啟超預期，今年經濟成長率可能在6％以上，明年可能維持在3％，央行暫無降息理由，但如果明年美國降息加速，我央行如何因應將是挑戰。

