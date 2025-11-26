強化營造業防災 勞動部將建置營造廠職安履歷平台

勞動部今（26）日下午舉辦「2025第19屆優良工程金安獎」頒獎典禮，由勞動部長洪申翰主持。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（26）日下午舉辦「2025第19屆優良工程金安獎」頒獎典禮，由勞動部長洪申翰主持，今年前11月營造業職災、墜落職災均較去年減少，但洪申翰表示，除了透過職安法修法積極減災，近期將提出減災行動計畫，建置營造廠商的「職安履歷平台」，清楚呈現營造廠商過去發生職災、遭裁罰的紀錄，盡力達成2030年職災減半的目標。

洪申翰表示，「優良工程金安獎」的得獎工程，都是願意投資在安全上的模範生，透過得獎單位的努力，社會大眾看到營造業界越來越重視安全文化，也證明「安全」可以與「品質」與「效率」並行，成為企業永續經營的重要基石。根據勞動部統計，114年至11月中，營造業因職災死亡94人，比去年減少29人，墜落職災死亡今年63件，較去年減少13件，洪申翰表示，雖然已有進步，但希望未來透過職安法修法，盡快提出減災行動計畫，進一步讓職災災害下降，落實工程防災。

洪申翰指出，針對營造業防災，勞動部近期將提出減災行動計畫，包括落實職安法中的業主責任，從前端的規劃設計到監造施工，業主責任非常重要，營造廠也要肩負起承攬管理的責任，其次，減災計畫中，也要納入營造廠商的「職安履歷平台」，希望將營造廠商過去發生職災的紀錄、遭裁罰的紀錄均能清楚呈現，讓業主在選擇廠商時，能夠清楚，也讓公眾有共同監督的機會，此次計畫中，也將強化跨部會合作，並與地方政府合作，大約一周前，勞動部才與國土署共同討論，共同支持職安會的履歷平台，進一步將工程安全納入勘驗的範圍中。

勞動部自民國96年推動「優良工程金安獎」選拔以來，今年已邁入第19屆，本屆「優良工程金安獎」共吸引78件工程與70位優秀人員報名，參選件數創歷年新高。經過2個月嚴謹的實地評審，最終選出特優2件、優等16件、佳作27件工程，以及21位優良人員。

