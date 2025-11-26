華航執行購機選擇權 斥資2460億元採購16架新機

華航執行購機選擇權，將斥資2460億元採購16架新機。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕為航機汰舊換新，提升營運效率，華航（2610）今（26）日董事會通過增購5架A350-1000客機、5架777-9客機、4架777-8F貨機、2架777F貨機，交易總金額不逾78.52億美元，以美元匯率31.34元計，約台幣2460.81億元。

華航指出，5架A350-1000客機、5架777-9客機及4架777-8F貨機、2架777F貨機是去年購機案中的選購權轉為正式訂單，另外再引進2架777F貨機，將在購價總額不超過8.76億美元，或租金使用權資產總額不超過美金4.68億美元下引進。

請繼續往下閱讀...

華航指出，購機對象分別為空中巴士Airbus 及波音 Boeing，而交易金額方面，每架A350-1000客機不超過4.49億美元、每架777-9客機不超過5.31億美元、每架777-8F貨機不超過5.19億美元、每架777F貨機不超過4.38億美元。

另外，華航董事會也通過執行4架747-400F售機案，其中，首2架約美金0.4億元售予Cargolux Airlines International S.A.，預計處分利益約美金0.26億元，約台幣8.14億元，而後2架則尚在商業談判中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法