全家超商導入智能膠囊茶機 年底全台千間門市開賣AI現煮茶

2025/11/26 18:39

全家（5903）便利商店預計年底前Let’s Tea「智能膠囊茶機」將導入全台1000間「全家」門市。（全家提供）全家（5903）便利商店預計年底前Let’s Tea「智能膠囊茶機」將導入全台1000間「全家」門市。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕搶攻茶飲商機，全家（5903）便利商店旗下茶飲品牌Let’s Tea攜手製茶業者桔揚集團，歷時近兩年研發、投入億元規模推出「智能膠囊茶機」，運用「AI科技煮茶」、「膠囊封裝保鮮」兩大關鍵技術，以70秒現泡技術搶進現泡茶市場，預計年底前Let’s Tea「智能膠囊茶機」將導入全台1000間「全家」門市。

「全家」首波推出4款現煮精品茶，包括「五窨茉莉茶后」、「金焙蕎麥茶」、「白烏龍茶」與「鮮露紅茶」，即日起至12月9日更推出Let’s Tea現煮茶原茶、奶茶買一送一優惠 （可寄杯，Let’s Tea現煮精品茶40元系列、55元系列指定品項，每系列上限10杯），消費者亦可透過「全家」APP地圖趣「Let’s Café & Let’s Tea地圖」查詢販售店舖。

「全家」表示，Let’s Tea原茶銷量佔比已突破4成，此次再攜手深耕台灣逾35年的製茶龍頭品牌「桔揚集團」，導入便利商店首見的「智能膠囊茶機」，將透過「全家」密集店點、24小時營業的優勢，結合桔揚集團完善的茶葉產業鏈與專業製茶實力，讓消費者在巷口便利商店就能享受現萃好茶。

7-ELEVEN搶攻逾10億人次的手搖飲消費需求，針對不同商圈需求打造「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金品牌，至今已切入全台3500處商圈，帶動現做茶飲業績年增近3成。

其中CITY TEA現萃茶已養出多款吸金的億元級茶飲，進入冬季，即日起至12月9日奶茶賞-茶拿鐵/奶茶系列指定品項第2杯半價、11月28日至11月30日推出熱梔子花青茶/熱金焙烏龍茶王飲品買2送2；11月28日至11月30日祭出情人果/蘋果系列2杯120元、12月10日至12月23日感謝季推出全品項第2杯半價。

