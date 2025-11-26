萊雅攜手台灣新創啟雲科技 以AI美妝實力登上國際舞台

台灣啟雲科技研發的「Picbot Beauty AI Hub智慧美妝販賣機」能實現線上試用與線下購物的完美整合。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在生成式AI與沉浸式零售體驗正快速改變消費行為的環境下，台灣萊雅攜手2025年BIG BANG台灣優勝團隊「啟雲科技」登上進博會舞台，向全球展現台灣AI技術於美妝產業的落地實力。

全球AI競賽白熱化之際，台灣的新創能量也透過國際舞台被看見。全球最大化妝品集團萊雅今年第三度以「BIG BANG萊雅美妝科技共創計劃」（簡稱BIG BANG）亮相中國國際進口博覽會，並匯聚台、港、中、日、韓等19家獲勝團隊齊聚展示美妝科技成果。

請繼續往下閱讀...

「萊雅BIG BANG計畫」 被視為推動美妝產業創新發展的強大引擎，優勝團隊不僅有機會獲得萊雅資源支持，還能前進海外參展。今年優勝名單中最受矚目之一，就是台灣新創啟雲科技（Speed 3D Inc.），其在現場首度發布的「Picbot Beauty AI美妝智慧販賣機」結合虛擬試妝、AI膚質分析、個人化推薦、互動拍照與即時購買等功能，透過生成式AI與智慧硬體整合，實現線上試用 × 線下購買的沉浸式體驗，展現台灣在AI與零售科技上的高度成熟度。

台灣萊雅總裁師逸樺表示：「BIG BANG計劃讓我們能攜手台灣新創打造未來的美妝體驗。台灣在AI研發能量強大，我們希望把這份創新力推向全球，為美妝產業帶來更多啟發。」

今年BIG BANG團隊橫跨AI、數位技術、生物科技、智慧裝置與永續方案，應用領域涵蓋消費者體驗、研發、生產、供應鏈等，讓AI不再只是工具，而是從個人化推薦、智慧配方到沉浸式購物體驗，都將因AI而被重新定義。

台灣萊雅與Startup Terrace、電通行銷傳播集團（dentsu Taiwan）、台北市進出口商業同業公會（IEAT）合作招募及遴選，激發台灣的創新實力跨足美妝，今年啟雲科技的亮眼表現，更讓台灣AI成為進博會上的焦點之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法