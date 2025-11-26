降息刺激補庫存 大成鋼：美國有剛性需求 正向看明年

大成鋼集團今天舉行線上法說。（取自簡報）

〔記者林菁樺／台北報導〕大成鋼（2027）集團下午舉行線上法說，大成鋼指出，今年底德州廠熱軋新產線完工，預估年產能將由目前1.8萬噸提升至3.1萬噸，大成鋼可大幅減少熱軋外購，進而提升獲利。

大成鋼指出，公司陸續併購美國不鏽鋼管製造廠、美國鋁捲板通路商加上大國鋼通路，完成鋁捲板、不鏽鋼管、螺絲扣件產品布局，形成集團最重要的三隻腳。

大成鋼今年毛利率由22%提升到24%、逐季提升，大成鋼解釋，毛利率向上並非完全是來自低價庫存，因美國6月啟動第二次232條款，因此大成鋼針對鋼品種類調節，減少低毛利並增加高毛利產品的銷量，產品組合改變提升獲利。另外，計畫生產可降低生產成本，大成鋼說明，因為知道客戶整年需求，不會等到客戶下單就可以做出最好的生產排程，與接單生產有差別大成鋼的計畫性生有足夠競爭力。

大成鋼指出，今年受到川普關稅干擾，補庫需求延遲「至今尚未看到」，但大成鋼銷量穩定成長，代表美國市場需求屬於剛性需求，市場再怎麼差、價格怎麼高「就是要買」。

提到德州鋁捲板廠預計今年12月完工，初期每月產能多2千噸，熱軋產能可由1.3萬噸增加到1.8萬噸、到達3.1萬噸。大成鋼指出，後續仍要看美國銷售狀況、經濟狀況，但無論如何，熱軋產線擴充「對於價格競爭」會有絕對幫助。大成鋼舉例，因熱軋產能不足，還需要外購半成品，才能生產冷軋產品，會被別人賺走，保守估計外購加上自製，一噸就有5百到6百美元價差，以一萬噸而言就有5百萬美元，因此，明年會有正向預期。

有關大成鋼與日本豐田通商株式會社合作案，大成鋼說明，預估每年最多供應2萬噸鋁材給豐田北卡羅萊納州新廠，在鋁製電池外殼、電池蓋原料進行合作。大成鋼表示，相關產品客戶並非只有豐田，還有其他客戶，已初步供貨，而這個量也只是起點，未來還可以發展。

對明年需求展望，大成鋼認為，不會比今年差，原本預期今年應該有補庫存需求，但美國貿易政策變化太大，若現況維持下，今年補貨需求遞延到明年，且有降息因素，回補庫存需求可偏正面看待，預估跟今年相比銷售量會繼續成長。

