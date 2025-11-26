家樂福義大利週登場 必買配料零食一次看

家樂福量販店今天再度聯手ICE義大利經濟貿易文化推廣辦事處，網羅逾百項義大利商品登台吸客。（家樂福提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕家樂福量販店今天再度聯手ICE義大利經濟貿易文化推廣辦事處，網羅逾百項義大利商品登台吸客。

家樂福表示，台灣民眾到義大利觀光旅遊累計已超過5000萬人次，今年家樂福義大利週一口氣引進義式料理配料，包括麵醬、松露醬、麵條、橄欖油、醃製醬菜、乳酪等，及義大利直麵/螺旋麵、義大利麵燉飯等，讓消費者可輕鬆煮出義式料理。

請繼續往下閱讀...

另一重頭戲非零食餅乾莫屬，包括義大利威化餅乾最具代表性品牌「Lago」這次完整系列上架；同時引進歐洲經典的鐵盒包裝零食， 如極具收藏級的鐵盒包裝巧克力，以4大經典城市地標:比薩斜塔、佛羅倫斯、威尼斯、羅馬為封面主題。

另一話題商品為義大利品牌 Witor's 近期推出以哈利波特為主題的全新產品線，以霍格華茲特快車的車票為發想，內部每片巧克力餅乾都做成車票造型，還有以哈利波特人物為造型的Q版餅乾。

家樂福也獨家引進義大利洋芋片前3名品牌「Amica」，35公分高的大桶裝分享量，洋芋片使用歐洲產新鮮馬鈴薯、用葵花籽油、海鹽製作而成，成分單純，沒有額外人工添加物。

家樂福表示，11月26日到12月9日家樂福會員專屬（量販/超市）全店單筆消費不限金額享109元加價購Costa d’Oro特級冷壓初榨橄欖油（原價每瓶189元）。

家樂福也推出「假日瘋義大利、家樂福義式體驗」，「義式風味私廚料理秀」11月29日（六）中原店，由義大利籍主廚Mirco Peretto示範北義料理與分享義式料理小Tips。

「義式樂章義大利歌劇」11月29日（六）土城店/重新店、11月30日（日）彰化店/安平店活動時間15:30、16:00、16:45，家樂福化身浪漫歌劇院，欣賞現場歌劇演出，帶來純粹義式感動。

「義大利皮革手作」11月29日（六）重慶店、11月30日（日）新店店活動時間15:00~16:00，課程體驗價300元/人（每店限量30位），職人親手打造專屬零錢包，使用義大利植鞣協會認證的義大利BUTTERO肚邊皮革製作。

「義大利麵料理展演秀」11月29日（六）淡新店、11月30日（日）經國店、12月6日（六）鼎山店、12月7日（日）西屯店，活動時間15:00~16:00，16:30~17:30，由主廚現場展演DECECCO義大利料理，以百年製麵工藝與道地手法，呈現一盤盤義式日常風味。

