經濟部發布人令 產發副署長陳佩利接貿易署副署長

經濟部產發署長陳佩利將接任貿易副署長。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部今（26日）發布人事命令，產業發展署副署長陳佩利將轉任國際貿易署副署長職務，並於27日到任，經濟部表示，此將促進跨機關人才交流與養成；不過，在經濟部體系中，產發署（前身工業局）、貿易署（前身貿易局）兩大單位少有跨單位調派。

經濟部指出，近年來隨著國際經貿環境劇烈轉變及全球供應鏈重組，貿易、產業及投資等領域業務逐漸「密不可分」，因此有必要促進相關主管機關高階人才交流，以順應國際情勢發展，加速推動「根留台灣、布局全球及行銷全世界」等政策目標。



陳佩利具有國立臺灣大學政治學系碩士學位，投入公職服務多年，資歷完整，自84年通過公務人員高等考試二級考試以來，歷任經濟部工業局編審、科長、科技部專門委員、經濟部投資業務處副處長、工業局主任秘書及產業發展署副署長等職務。

陳佩利除具備豐富實務及行政經驗外，並嫻熟產業及科技的國際合作業務，經濟部指出，陳佩利轉任國際貿易署副署長後，將協助貿易署推動雙邊經貿合作、拓展出口及市場多元化、強化貿易管理與經濟安全，及參與國際經貿組織等重要業務。

