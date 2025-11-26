瑞幸咖啡登台早有跡可循 關鍵在4月這動作

經濟部智慧局今年四月收到瑞幸咖啡商標申請。（取自商標檢索系統）

〔記者林菁樺／台北報導〕瑞幸咖啡登台來勢洶洶！中國瑞幸咖啡（LuckinCoffee）傳出12月將來台插旗，首家店落腳台北市南京東路三段，就開在星巴克隔壁；事實上，瑞幸登台已有蛛絲馬跡，今年4月經濟部智慧局就已收到相關商標申請。

智慧局今年7月公布第二季智慧財產權趨勢時，商標註冊申請案創下近10年同期新高；當時就被發現中國網紅「葉海洋」、中國茶葉連鎖公司湖南「茶悅文化」、咖啡連鎖品牌「瑞幸咖啡」都已提出商標申請。

根據經濟部資料，瑞幸咖啡提出中文瑞幸咖啡、英文luckin coffee、商標設計圖等共30件商標申請，指定使用於咖啡相關商品及服務，於4月25日提出申請，並適用快軌案，智慧局已於9月25日發核准審定書。

由於瑞幸咖啡並非第一次在台申請商標，最早在2019年也曾申請，經濟部分析，業者來台註冊商標，是有先掛號的意思，但只要三年內未使用就會被廢止，申請很大目的是來台可防止搶註、關鍵先卡位，如今也證實商標申請後，確實有後續商業行為。

因瑞幸咖啡在中國市場超越星巴克，是中國最大咖啡連鎖品牌，版圖擴大到台灣，被視為咖啡市場殺手因而格外受到矚目。

