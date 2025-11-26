工研院啟動撤銷羅唯仁院士資格 授證當時他高談「誠信、承諾...」

羅唯仁在獲授證工研院院士當天致詞強調，台積電是台灣創造奇蹟的最佳範例，他感謝創辦人張忠謀建立的ICIC（誠信、承諾、創新、客戶）公司文化，他不但身體力行，也要求團隊遵循文化衍生出的經營理念（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電昨對前資深副總羅唯仁正式提告，他今年9月中旬甫獲頒工研院院士榮譽，如今卻遭台積電提告違反營業秘密法、違反競業禁止合約等，經濟部部長龔明鑫今表示，工研院已啟動撤銷羅唯仁的院士資格流程。羅唯仁若遭工研院撤銷院士資格，將是工研院設置院士以來，14屆共頒授69位院士榮譽以來，第一位遭撤銷資格的院士。

羅唯仁在獲授證當天還致詞強調，台積電是台灣創造奇蹟的最佳範例，他感謝創辦人張忠謀建立的ICIC（誠信、承諾、創新、客戶）公司文化，他不但身體力行，也要求團隊遵循文化衍生出的經營理念，此外，還有三大支柱（技術領先、製造卓越、客戶信任）、公司所有員工的貢獻，尤其三大支柱有前面兩大支柱，客戶才會信任，這是台積電能提升戰力，達到今天地位不可缺少的要素。

他也提到，他很高興與米玉傑加入工研院院士大家庭，每個院士成員在台灣各行各業、在全世界工業界和應用學術界都是頂尖菁英，都對人類和社會有巨大貢獻。

羅唯仁並回顧，帶領研發過程中，台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家和台積電前董事長劉德音支持他與米玉傑可以說功不可沒。

他受訪談到給年輕人的建議，羅唯仁還鼓勵年輕人，面對快速變動的世界，要秉持誠信正直、樂觀進取的態度，選擇一項願意投入的工作，專心努力、持之以恆，善用時間的複利效應，不停的累積自己的智慧與增強專業能力，來創造出美好的前途。

工研院為表彰在產業技術上對產業發展與增進人民生活福祉有傑出貢獻的個人，以促進臺灣科技發展，於2012年特設置「工業技術研究院院士 （ITRI Laureate）」，由遴選委員會評選出傑出貢獻者，每屆當選院士於當年度公告並頒授證書公開表揚，工研院院士為終身榮譽職銜。

台積電創辦人張忠謀是首屆院士，台積電前研發副總林本堅是第二屆院士、前共同營運長與資深研發副總蔣尚義為第四屆院士、前技術長胡正明為第五屆院士、前董事長劉德音與現任董事長暨總裁魏哲家皆為第九屆院士、前總經理暨總執行長蔡力行為第十屆院士，羅唯仁與目前擔任台積電執行副總經理暨共同營運長的米玉傑則獲選為今年的第十四屆院士。

羅唯仁是台大物理系畢業，並擁有美國加州大學柏克萊分校固態物理與表面化學博士學位，曾在英特爾工作18年，2004年加入台積電後，歷任營運與研發高階職位，最知名的是他創立台積電7x24研發中心，加速技術導入量產，並推動「One-Team」協作模式，整合研發與生產，因此曾獲張忠謀親頒「TSMC Medal of Honor」加以表揚。原本可以風光退休的他，如今卻疑「帶槍投靠」英特爾而遭台積電提告，一生亮眼的職涯也變黯然無光。

