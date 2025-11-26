中鋼工會改選 楊乙記以創紀錄得票率勝出

楊乙記（前左）以創紀錄得票率當選中鋼工會理事長。（中鋼工會提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼企業工會是全國最大的單一廠場工會，於昨日起展開第十五屆理事長暨會員代表選舉，選舉結果今（26）日揭曉，本屆理事長選舉共有3位登記角逐，楊乙記以69.66%創紀錄的得票率勝出。楊乙記表示，他將信守承諾，在瞬息萬變的產業環境中，為中鋼人築起一道最堅實的權益防線。

中鋼企業工會理事長選舉由會員直選產生，選舉活動備受各界矚目。中鋼廠區多屬輪班制的連續產線，整個選舉投票自25日上午8時起，進行24小時投票，至今上午8時截止，具投票資格會員人數為9136人，總計有8223名會員前往64個投票區參加投票，投票率達90.01%，上午9時起在中鋼公司福利大樓二樓禮堂進行開票作業，下午2時完成開票作業。

最受關切的工會龍頭改選，有現任常務理事楊乙記、林明賢及蘇俊銘參選。楊乙記獲得5728票，佔總投票數69.66%，打破中鋼企業工會理事長選舉改選屆次最高得票數紀錄當選，另外會員代表計有168人登記參選，選出李清賢等99席代表。

楊乙記發表當選感言時感謝所有會員的支持，他表示，工會力量的展現，倚賴會員熱心參與及支持，才能凝聚力量，這股民意將成為他未來談判桌上最大的籌碼，為大家爭取更好的勞動條件。未來工會將以「團結創新、世代共榮」來服務會員與面對新的挑戰，不會辜負會員對他的期待。

