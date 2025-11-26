前進臺北啟聰學校 聯邦銀行首度舉辦全手語兒童理財營

聯邦銀行首度前進臺北啟聰學校舉辦「全手語兒童理財營」。（聯邦銀行提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為讓普惠金融向下扎根，聯邦銀行首度於臺北啟聰學校舉辦「全手語兒童理財營」，為3至6年級、以聽障為主的學童，提供量身打造的金融入門教育課程，並安排專業手語老師全程翻譯，協助學童可以無障礙的理解課程內容，建立正確的金錢管理、防詐騙及環境永續觀念。

聯邦銀行表示，由於這些學童平時不易接觸金融教育，在臺北啟聰學校校長趙麗華大力支持下，聯邦銀行首度前進啟聰校園授課，趙麗華表示，聽障學生因相關資源有限、日常較少接觸金融知識課程，非常感謝聯邦銀行願意走進校園，提供孩子最實用的生活理財觀念，讓他們知道如何運用金錢、如何辨識詐騙保護自己，這些都是未來孩子們長大後、自立生活不可或缺的能力。

聯邦銀表示，當日的課程從基礎的零用錢記帳開始、延伸到「需要與想要」消費觀念、認識銀行與基本的保險概念。課後進行的「理財大考卷」互動，孩子們透過手語、舉牌方式踴躍搶答，熱烈反應程度更甚一般學童，展現高度學習動機，讓聯邦銀行教學團隊印象深刻。

當日的課程內容，包含以故事情節融入金錢管理、防範詐騙與環境保護概念的「兒童理財情境劇」，當劇中出現詐騙角色時，台下學童立刻激動比出手語「165」、搶著提醒「這是詐騙」，成為最受學童歡迎的課程內容。

聯邦銀行強調，理財不是只有大人需要，孩子越早懂得管理金錢，就能越早為自己的人生累積財富能量，未來該行也將持續走進偏鄉、公益社福團體，盼能透過友善、易懂、多元的教學方式，讓金融教育走進每一位孩子的生活。

