補足台灣半導體材料設備缺口 默克高雄旗艦園區12/1啟用

默克集團在南科高雄園區打造「高雄半導體科技旗艦園區」，下週一（12月1日）將熱鬧舉行啟用典禮。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕半導體材料供應商、德商默克集團在台投資170億元，其中，在南科高雄園區打造全球首座大型半導體材料科技園區，下週一（1日）將熱鬧舉行啟用典禮。

默克集團成立於1668年，總部設於德國達姆施塔特（Darmstadt），截至2024年全球約有 62557名員工，在半導體材料、生命科技及醫療保健居全球領先地位，2021年12月宣布「向上進擊」在台投資計畫，預計5年內投資170億元。

包括在南科高雄園區占地15公頃用地，打造「高雄半導體科技旗艦園區」，分兩階段拓展電子科技產線與研發量能，第一期電子材料新廠2022年10月啟用，第二期投資2023年2月啟動，下週一（12月1日）將熱鬧舉行啟用典禮。

當年默克考慮在海外建立全球首座材料生產基地時，台積電力薦時任經濟部長王美花務必爭取默克來台，王兩度拜會集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼（Kai Beckmann），保證我國政府會以最高行政效率提供協助，默克台灣團隊也成功說服集團董事會來台投資，共同促成這樁台德兩國經貿美事。

半導體材料供應商、德商默克集團在台投資170億元。（記者蘇福男攝）

台灣默克集團董事長李俊隆曾指出，台灣在全球半導體市場占有舉足輕重的戰略地位，但檢視台灣半導體業上游，材料設備是相對薄弱的一環，因此默克希望能補足此缺口，默克表示，隨著摩爾定律趨近極限，創新半導體材料將有助於先進製程的技術突破與成本效率，高雄新廠將引進先進製程中關鍵的薄膜、圖形化、特殊氣體等多條產線，成為台灣與全球半導體市場發展的助力。

高雄市長陳其邁表示，默克第二期園區是半導體材料非常重要的全球據點，對於形成南台灣半導體Ｓ廊帶的完整生態系非常重要，因為在台南、高雄的半導體廠商越來越多，希望能形成完整的短鏈，就近提供客戶。

