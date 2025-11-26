史上首次公債殖利率倒掛！中國陷入「日本化」通縮泥淖

中日兩國的公債殖利率反映經濟格局的改變。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國朝鮮日報26日報導，中國10年期公債殖利率史上首次低於日本，此罕見的「殖利率倒掛」現象反映日本已全然走出失落30年的通縮困境，而曾為「全球成長引擎」的中國，在經歷漫長的經濟停滯後，已陷入「日本化」的通縮泥淖。

報導說，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）25日數據，截至21日，中國10年期公債殖利率1.83%，略低於日本10年期公債殖利率1.84%，這是2000年9月有相關統計以來，中日首度出現殖利率倒掛。

請繼續往下閱讀...

報導說，日本長期國債近期飆漲，主因在於首相高市早苗政府推出21.3兆日圓的大規模刺激政策。分析師預期，在政府大舉發債下，日本的10年期公債殖利率可能上升至2%。日本20年與30年期公債殖利率已連續創新高紀錄。

日本的消費者物價指數（CPI）年增3%，高於美國與歐洲水準，日本一度是零利率的象徵，如今已轉型至「有息時代」，其存款利率升至0.2%。

反觀，中國10年期公債殖利率走跌反映其疲軟的實體經濟。根據中國國家統計局公佈的數據，9月CPI年跌0.3%，生產者物價指數（PPI）年減2.3%，中國已陷入1970年代末期市場改革以來，最漫長的物價下滑時期。

中國的房市已持續5年低迷，10月70座主要城市新屋價格月減0.5%，較9月的負0.4%，跌幅加劇。中古屋價格也下跌、房地產投資仍疲軟。中國人資產70%押在房地產。下跌的房價導致消費限縮，股市參與有限，驅使投資湧向避險的公債。

彭博分析說，「兩國截然相反的公債殖利率走勢反映經濟狀況的劇烈逆轉。投資人押注結構性改變，亦即日本終於擺脫數十年的通貨緊縮，而中國承接了日本的慢性經濟停滯」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法