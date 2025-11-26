彰銀前10月獲利破去年全年紀錄 明年股利可期、現金比例將提高

彰銀前10月獲利破去年紀錄，明年股利可期、現金比例將提高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰化銀行（2801）今日舉行法人說明會，彰銀指出，累計前10月稅後盈餘達155億元，已突破去年全年紀錄，今年獲利將再創新高，明年度現金股利的配發比例會「多一點」，整體股利水準也將優於今年。

受惠核心業務成長、利差改善及海外布局擴大，彰銀前三季合併稅後盈餘達141.5億元，年增25.79%；截至10月，累計稅後盈餘更突破去年全年紀錄，達155億元，全年營運再上新里程碑。每股稅後盈餘（EPS）1.2元，ROA 0.43%、ROE 6.84%，均較去年同期成長。

投資人關切彰銀股利政策，彰銀表示，彰銀股利發放秉持審慎原則，並會兼顧未來營運需求與資本結構，以平衡競爭力與股東回饋，創造雙贏表現。明年度現金股利的配發比例可望較今年提高，整體股利水準亦有機會優於今年。

另外，彰銀也釋出明年度的徵才計劃，彰銀預計招募 450 至 500 名新進人員，除一般行員外，將鎖定資訊、資安、法務、財富管理等專業人才；彰銀並指出，近4年平均調薪幅度約4.98%，後續仍將綜合盈餘、物價及同業調薪狀況適時辦理調薪。

