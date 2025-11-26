打趴垮星巴克 中國瑞幸咖啡傳12月插旗台北開首店

在中國打趴全球咖啡店龍頭星巴克的（Starbucks）中國瑞幸咖啡（LuckinCoffee）傳出12月將來台插旗，首家店落腳台北市南京東路三段，直接開在星巴克隔壁，挑釁意味濃厚，引發網路熱烈討論。（取自順昱控股官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕在中國打趴全球咖啡店龍頭星巴克（Starbucks）中國瑞幸咖啡（LuckinCoffee）傳出12月將來台插旗，首家店落腳台北市南京東路三段，直接開在星巴克隔壁，挑釁意味濃厚，引發網路熱烈討論。

根據徵才廣告，該咖啡店總代理是公司登記在彰化員林，今年9月剛完成公司登記的「順昱控股」，公司官網只淡淡的寫著，本集團正式成立，並取得世界領先咖啡品牌在台灣獨家的經營權，將以台灣為核心，連接港澳與東南亞市場。

瑞幸咖啡在中國市場已超越星巴克，成為中國最大咖啡連鎖品牌，被視為咖啡市場殺手，目前在全中國已開出近3萬家門市，並已進軍美國、新加坡、香港等市場。

據悉，經濟部並未核准瑞幸咖啡來台，順昱控股是否是要引進瑞幸咖啡來台，經濟部恐要查一查。

