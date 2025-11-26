所羅門新模組化平台搶市 推進人形機器人專案

所羅門正打造樂高積木式模組平台，有效提高客戶部署速度，第四季專案訂單皆按進度推動當中。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕所羅門（2359）董事長陳政隆今（26）日出席論壇活動，看好在人工智慧（AI）技術帶動之下，人形機器人將持續成為全球焦點，未來兩年輪型機器人（下身為輪、上身雙臂）落地應用的速度將比雙足機種更快，公司正打造樂高積木式模組平台，有效提高客戶部署速度，第四季專案訂單皆按進度推動當中。

陳政隆觀察，現有的人形機器人在視覺上大多採用簡易鏡頭，例如英特爾深度攝影機（Intel RealSense），但便難以辨識一公尺以外的物體細節，使其在餐廳送餐或工廠讀表時，必須逐桌靠近確認，效率大幅下降，角度不對時甚至會迷失路徑。第二個障礙是學習過程緩慢，目前模仿學習（Imitation Learning）方式多仰賴工程師透過虛擬實境頭戴裝置（如Apple Vision Pro）或穿戴式感測器，重複示範500至700次才能讓機器人掌握一項技能，訓練成本極高。

請繼續往下閱讀...

陳政隆認為，人形機器人的第三項核心挑戰是提升手部靈巧度，目前所羅門以軟硬整合能力，開發「遠距視覺辨識」，讓機器人能在數公尺之外讀取儀表、辨識膠囊瑕疵或掃描極小條碼，新技術已向美國市場展示；同時，過去機械手臂可達到的「一次學習（One-Shot Learning）」，公司現在也僅需30秒就實現在人形機器人上，有利於大幅縮短訓練時間。

陳政隆提到，公司正在打造的樂高積木式模組平台，是整合視覺語言模型（VLM）、遠距視覺與各家人形機器人動作模組，讓使用者僅需藉由簡易操作即可完成客製化應用，並以大型語言模型（LLM）協助組合，提升部署速度。在產業趨勢方面，陳政隆認為，未來兩年輪型機器人滲透速度更快的原因，在於多數動作可搭配逆向運動學（IK）處理，在處理複雜動作時，可運用視覺語言行動模型（VLA）輔助，兼具成本與實用性。

談到全球競爭局勢，陳政隆認為，美國在基礎模型（Foundation Model）與軟體層面處於市場領先地位，中國則以一條龍製造、快速內卷迭代，以及利用龐大的應用場域，讓產品價格約為美國的五分之一。美中在機器人領域各有擅長之處，但台灣具有關鍵零組件能量，可望與美系合作互補，在產業鏈當中取得相關商機。

