69歲夫妻「砸退休金」買房搬到鄉下養老 僅1年慘陷崩潰現實

有些人在退休後選擇移居鄉下，但實際上，由於超出預期的支出，以及醫療、交通基礎設施的不便，不少人搬家後後悔不已。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕有些人嚮往退休後生活在低成本與自然環境，選擇移居到鄉下農村生活，然而，許多人在搬家後卻後悔不已。日本一對69歲退休夫妻帶著1800萬日圓（約新台幣357萬元）存款、滿心期待搬到鄉村生活，想著「住在鄉下很便宜」，結果迎來的不是慢活人生，而是無盡的「破財」現實，原本以為能「長住20年」的退休金，竟在1年被燒掉一半，讓他們相當後悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，69歲的佐佐木先生（化名）與妻子原本住在千葉縣都市區，子女已獨立，他們擁有每月20萬日圓（約新台幣4萬元）的年金與1800萬日圓（約新台幣357萬元）的存款。夫妻倆經常在電視與雜誌上看到「鄉下房租、伙食都便宜」、「鄰居會送菜」之類的資訊，便開始憧憬在鄉下悠閒度過老後生活。最後決定移居九州某海邊小鎮，以約800萬日圓（約新台幣159萬元）買下附土地的中古獨棟住宅，展開夢想中的退休生活。

但真正搬入後，他們才迎來現實的重擊。佐佐木無奈地說「房子外觀看起來沒問題，結果水管、浴室、屋頂全部要修。光是修繕費就破百萬日圓，還得做白蟻防治處理。」此外，和都市不同，沒有車根本無法生活，夫妻因此買了2輛中古車，再加上車檢、保險、油錢，每月成為沉重的固定開銷。

他說「醫院也很遠，每週一次的就醫，光計程車單趟就要超過2000日圓（約新台幣396元），當地公車一天只有三班，下雨天更是麻煩。」就連休閒娛樂也不多，週末若要去附近的溫泉或超市，都得花時間花油錢。

夫妻最驚訝的是，「到了鄉下生活費會降低」根本未必成立，他們從未察覺的「隱形開銷」包含舊屋修繕費、汽車相關支出、醫療交通費、地方性社區交際支出、網路建設與防犯設備安裝等，結果他們在鄉下生活的第一年就花掉約850萬日圓（約新台幣169萬元），存款瞬間被削半，完全打破原先「1800萬日圓（約新台幣357萬元）可以住20年」的樂觀估算。

根據日本官方調查顯示，居住在鄉下的高齡者最困擾的問題之一就是「交通不便」、「醫療可及性差」，這些因素，使得原本應該「降低成本」的鄉村生活，在高齡階段反而成為壓力來源。報導表示，不要被「鄉下生活等於便宜」的幻想蒙蔽，找出真正適合自己的生活方式，或許才是邁向安心老後的第一步。

