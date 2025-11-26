6旬夫妻領1300萬退休金安穩養老 卻「犯1錯」資產慘蒸發

日媒以真實案例揭示，退休資金首要目標是保值，過度冒險可能讓安心晚年化為泡影。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休金再多也擋不住老後破產風險。日本一對6旬夫妻卻慘成警惕案例，他們原本月領年金35萬日圓（約新台幣6.9萬元）、存款高達7000萬日圓（約新台幣1387萬元），卻因一次與朋友的聚會踏入股票投資陷阱，退休僅僅3年，帳戶竟蒸發約4000萬日圓（約新台幣792萬元），日媒以真實案例揭示，退休資金首要目標是保值，過度冒險可能讓安心晚年化為泡影。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，68歲的井上信一（化名）與65歲妻子恵子（化名）退休後，原本的生活堪稱穩健，夫妻每月年金收入共35萬日圓，且房屋貸款已清，存款約7000萬日圓，足以支應日常開銷，然而，一場與朋友的聚會，改變他的安穩退休生活。

信一受退休聚會上一位朋友「股票賺錢」的故事影響，從ETF投資起步，漸漸轉向個股與熱門成長股，一不小心投入超過4500萬日圓（約新台幣891萬元）。最初1年，投資還有獲利，但自2022年起，受利率上升、美股下跌及國內企業財報不佳影響，股價急跌，錯失賣出時機，最終造成約4000萬日圓損失。

恵子回想時仍無法釋懷表示，她把所有的投資決定都交給了丈夫，但當她查看他的帳戶時，卻大吃一驚「原本準備的房屋翻修、孫子教育、養護設施費用，一瞬間都少了一半，現實的不安湧上心頭。」

專家指出，退休資金應以「保值」為前提，但不少銀髮族因「想增值」而進入高風險投資，若缺乏家人討論或專業規劃，極易造成資產與信任雙重損失。日本調查顯示，60歲以上雙人家庭中仍有36.3%持有股票，投資信託則達28.4%，風險不容忽視。

信一表示「我最大的錯誤就是沒有和家人商量就獨自一人踏入了投資的泥沼。」坦言「當時的教訓，希望至少能傳遞給其他人，讓這份痛苦有意義。」專家也提醒，退休資金應以「買安心」為首要目標，過度冒險將無法挽回。

