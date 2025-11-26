OpenAI奧特曼前男友遭入室搶劫 價值3.4億元加密貨幣被洗劫一空

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）前男友被爆出遭搶劫，價值3.4億元加密貨幣被洗劫一空。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國針對加密貨幣投資者的劫案近日又新增一例！而這次的受害者是OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的前男友格魯姆（Lachy Groom）。日前，格魯姆在家中遭持槍歹徒冒充快遞員入室搶劫，並被脅迫交出私鑰，使其加密貨幣帳戶約1100萬美元（約新台幣3.4億元）的資產被洗劫一空。

綜合媒體報導，根據舊金山警方消息及知情人士透露，本月22日晚間，一名搶劫犯冒充UPS快遞員，帶著一個白色包裹按響格魯姆位於多蘭街（Dorland Street）、價值440萬美元（約新台幣1.3億元）的住家門鈴，聲稱自己有一個包裹送給「約書亞（Joshua）」。格魯姆開門後自稱就是約書亞（約書亞也是一名科技投資者，與格魯姆一起住在多蘭街的住宅中。）。

搶劫犯要求格魯姆簽收包裹，但假裝忘了帶筆，詢問格魯姆能否借用筆，並尾隨格魯姆進屋。進屋後，搶劫犯持槍指著格魯姆，並用膠帶將其綑綁施加虐待，一邊毆打，一邊逼格魯姆舉著手機開免提，電話那頭傳來外國聲音，播報他的個人資訊，約在約90分鐘內將格魯姆的加密貨幣錢包清空，並偷走了格魯姆的手機和筆記本電腦。

警方於22日下午6點45分趕到現場，發現格魯姆受了輕傷，包括一些瘀傷。目前尚未有人被逮捕，調查仍在進行中。

據了解調查情況的消息人士稱，搶劫犯竊取了價值1100萬美元的以太幣和比特幣，被認為是一起有組織犯罪集團的蓄意襲擊。

格魯姆現年31歲，是一名風險投資家，也是OpenAI執行長奧特曼的前男友。2人在2024年奧特曼結婚前曾交往過。

報導指出，美國近來發生多起針對加密貨幣投資者的劫案，像是網紅Amouranth位於德州休士頓的住處，今年3月遭匪徒闖入試圖取得她的加密貨幣帳戶，她靠著在OnlyFans販售影片、Twitch直播遊戲，每月能夠賺進200萬美元（約新台幣6286萬元）。

另外，37歲男子沃爾茨（John Woeltz）與33歲的杜普萊西（William Duplessie），今年5月在紐約綁架義大利籍富翁卡圖蘭（Michael Valentino Teofrasto Carturan），對其酷刑折磨以便取得加密貨幣帳號密碼。

