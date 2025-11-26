房地合一稅率20％成主流 上半年占比近42％

持有滿5年、適用房地合一稅稅率20%的占比衝上新高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕高稅率壓陣、房市短期交易變少，反觀持有滿5年、適用房地合一稅稅率20%的占比衝上新高。

根據財政部發布，今年上半年適用稅率20%占比近42%，相較不足5年交易，適用稅率35%至45%的占比29.9%、還要高出許多。

房產業者指出，此數據顯示持有超過5年的交易成為市場主流，一方面是稅率20%划算且完整經歷這波漲勢，另一方面短期房市狀況不景氣，短期交易獲利不易也可能是原因之一。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波漲勢有兩個時間點，包括疫情後的通膨與造價大幅上漲，帶動房價走揚，再來則是新青安政策後房市出現一波熱潮，加上股市不斷走高的支撐下，持有滿5年的屋主幾乎都參與到完整的房價波段漲幅。

而持有滿5年稅率降到20%又是相對划算的持有時間，且要等到稅率10%級距則需要滿10年，換句話說要再等5年，因此，不難發現房地合一稅稅率20%占比已是最高的族群。

根據統計，今年上半年適用房地合一稅率45%的占比僅剩13.3%，低於去年全年的18.1%，以及2023年全年的19.8%，至於，今年上半年稅率35%占比則是16.6%，低於去年全年的20.4%，顯示持有5年內的短期交易減少，至於，持有滿5年稅率20%、上半年則近42%，遠高於去年全年的36.1%與2023全年的33.1%，反映出持有滿5年的占比快速攀升。

此外，稅率10%占比也攀至歷史新高、今年上半年約3.16%，至於，無應繳稅額占比則高達23%，曾敬德表示，隨時間拉長，適用自用且連續設籍滿6年的民眾逐年增加。

