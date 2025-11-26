聯邦快遞調查：逾70％亞太企業 看好電商購物節成長動能

聯邦快遞公布一項調查，超過70%的亞太企業與80%的歐洲企業，預期今年的假期銷售將優於去年。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕聯邦快遞公布一項最新調查， 超過70%的亞太企業與超過80%的歐洲企業，預期今年的假期銷售將優於去年，並看好電商購物節成長動能強勁。調查顯示，今年有88%的亞太消費者計畫，將至少四分之一的節慶採購於線上完成，且53%表示，他們預計今年線上購物活動將較去年增加。

聯邦快遞發布最新調查，探討亞太及歐洲地區企業與消費者，在年終節慶購物季的趨勢看法與市場觀點。該調查於2025年9月進行，涵蓋亞太地區13個市場的850家中小企業及850名消費者，以及來自歐洲9個市場，超過1200家中小企業。調查內容聚焦企業對假期送禮季的預期，以及顧客的偏好與關注點。

首先，這項調查結果顯示，超過70%的亞太企業與超過80%的歐洲企業，預期今年的假期銷售將優於去年。亞太區企業也提前為來自歐洲的年末跨境購物需求部署，許多企業甚至在9月便開始準備年終購物季。

其次，調查指出，跨境電商與電商熱門檔期持續推動需求。今年有88%的亞太消費者計畫，將至少四分之一的節慶採購於線上完成，且53%表示，今年線上購物活動將較去年增加。包含雙十一、黑色星期五、網購星期一等購物節，對消費者有很大影響，其中，83%的亞洲消費者表示，會將這些節日納入節慶採購規劃；有91%的亞太企業與83%的歐洲企業認為，「電商購物節」對推動節慶需求是重要的。

儘管亞太消費者對歐洲商品的興趣強勁，更多的產品選擇、更快速與具競爭力的配送、以及合理的運費仍是其主要考量。將近 90% 亞太消費者表示，高效率的配送對其在線上選購節日禮物至關重要。

然而，延遲配送（55%）與高昂運費（45%）仍是過去幾季的主要在意的關鍵，顯示電商需進一步提升物流效率與顧客體驗。

聯邦快遞表示，亞太（29%）與歐洲（33%）企業正加強履約與配送能力，以更好支援跨境需求；超過三分之一（亞太 34%、歐洲 32%）也正在提升客戶服務能力；調查顯示，亞太與歐洲有85% 的企業，對今年假期如期交貨充滿信心。

聯邦快遞亞太區行銷與客戶體驗資深副總裁 Salil Chari 表示，在亞太地區，送禮節慶從聖誕節一路延續到農曆新年，形成全球最具活力的跨境商機窗口之一。隨著亞太與歐洲電商迅速成長，賣家正全力準備把握銷售高峰；我們協助企業提升顧客體驗、優化物流流程，尤其是在繁忙的假期季節，協助其在競爭激烈的市場中脫穎而出。

這項線上調查由Milieu Insight 於2025年9月在13個亞太市場（澳洲、紐西蘭、中國、香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國、越南）進行；歐洲部分則由 Mortar Research在9個市場進行，包含英國、法國、西班牙、土耳其、荷蘭、波蘭、義大利、比利時、德國。

