輝達「神話」地位恐消失 ! 議價能力面臨挑戰 專家點「1關鍵」

企業在算力競爭中，對供應商依賴的理性調整，輝達議價能力面臨挑戰位。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著Google、Meta Platforms等大型雲端、AI客戶開始積極評估改用Google的自研AI 晶片（TPU）以替代輝達GPU，倘若最終成交，這將對輝達長期保持的壟斷地位造成實質衝擊，輝達「絕對議價能力」也將面臨挑戰。

資本機構報告指出，隨著人工智慧推理工作負載的成長和供應趨於穩定，「足夠好」的替代品可能會迫使輝達降低價格，從而影響利潤率和成長確定性。

請繼續往下閱讀...

據報導，過去2年，輝達仰賴少數「大型客戶」拉動晶片銷售，而市場對輝達的預期簡單而明確，隨著大型語言模型應用持續增長，資金和需求將自動流向輝達。在投資者眼中，黃仁勳不僅是公司執行長，更被視為AI生態的核心象徵。

但此次Meta轉向Google的決策，顯示其開始採取「多供應商策略」。簡單來說，只要能提供所需算力，輝達、Google 或超微半導體都在Meta的選擇範圍內。

報告指出，在AI加速器市場中，競局由3類不同角色組成，各自抱持著不同目標。首先是輝達以約86%的AI GPU市佔率佔龍頭地位。對輝達而言，最核心的目標是最大化CUDA生態系統的長期價值。簡單來說，就是要維持現在的高毛利，也必須確保開發者未來不會離開這個平台。

第二類玩家是一群「亦敵亦友」的大型買家，也就是Amazon、Google、Microsoft和Meta等超大規模雲端業者。他們的首要任務是打敗彼此，贏下AI應用的主導權，但同時也希望降低總持有成本（TCO），避免在價格與產品規劃上被輝達完全牽著走。

第三類玩家則是挑戰者，包括超微（AMD）和英特爾，以及部分由雲端巨頭自行開發的晶片，如Google的TPU。這些挑戰者雖然屬性不同，但共同目標一致：找到方法削弱CUDA的護城河，以「夠好、夠便宜」的方案提供替代性選擇。

分析師指出，對於第二類玩家「雲端巨頭而言」，眼前其實只有2個選項，一是繼續以高價購入輝達GPU，又或者降速投資、保存資本。

但在現階段的市場結構中，最終結果呈現一種「納許均衡」（ Nash equilibrium，非合作均衡）。雲端業者只能持續買入輝達晶片。原因很簡單，一旦其中任何一家公司選擇停止投資、或放慢腳步，就會立刻在AI市場競賽中失去市佔率，被其他對手徹底甩開。

然而，當供應開始變得平衡時，雲端巨頭們仍可能採取部分「脫離」策略，但輝達勢必會做出相應反制，其最直接的做法，就是降低GPU的單位售價，藉此阻止客戶擴大自研晶片計畫。

分析師預測，到了2027年，市場競價壓力可能正式浮現。一方面Blackwell系列供應量足以滿足市場需求，另一方面各家客製化晶片也開始形成規模，對輝達的毛利率和獲利也將帶來影響。

市場認為，週二輝達股價下跌、市值縮水2500億美元（約新台幣7.8兆元），Google在人工智慧（AI）算力的崛起競爭，恐讓輝達「神話」將走向終結。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法