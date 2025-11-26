碩正科技明登錄興櫃 認購價每股120元

碩正科技董事長楊允斌（右）。（公司提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料廠碩正科技（669）預計於11/27登錄興櫃，興櫃認購價格為每股120元。截至2025年10月，碩正科技自結累計營收2億元，稅後純益近1億元，稅後每股盈餘5.29元。

碩正科技成立於2007年，目前資本額2.2億元。公司專精於精密成型塗佈，早期主要生產光學膜，近年跨入晶圓半導體及封測產業，主要產品包括晶圓級封裝離型膜及研磨保護膠帶。

請繼續往下閱讀...

碩正科技表示，該公司擁有自主研發能力，致力於生產半導體先進封裝膜類材料，公司核心競爭力為材料配方研發，精密塗佈技術以及膜類材料結構研發，並已穩定供應國內外主要先進封裝大廠製程中所需要的離型膜。

碩正科技並指出，以往此類材料多由日本大廠供應，碩正團隊歷經多年自主研發技術，並與國內客戶緊密合作開發出符合客戶需求的產品，讓客戶不再受制於日本廠商，碩正科技以國產化自主材料及自主開發技術之性能優勢，躋身成為先進封裝供應鏈。此外，公司在研磨膠帶方面也取得技術上的突破，目前已進入客戶驗證階段。

碩正科技2024年度營收約1億元，稅後純益約3千5百萬元，每股盈餘為1.98元；2025年前10月，公司自結累計營收為2億元，稅後純益近1億元，每股稅後盈餘5.29元。

展望未來，碩正科技指出，AI帶動先進製程需求全面爆發，後摩爾定律時代來臨，為延續晶片效能成長，先進封裝已成提升電晶體密度的新主戰場。隨著先進封裝產能逐歩擴增，公司對未來發展有信心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法