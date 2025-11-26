焦點股》緯穎：跌深蓄力反彈向上 飆出半根漲停

緯穎看好AI及資料中心市場，持續投資並深化運算、散熱節電等相關技術與產品開發。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）受惠於AI與資料中心市場需求持續強勁，今日延續跌深反彈行情，盤中高點觸及4430元、一度大漲6.23%，截至上午11時21分暫報4410元，漲幅5.76%，成交量1477張。

緯穎看好AI及資料中心市場，持續投資並深化運算、散熱節電等相關技術與產品開發，以因應客戶長期需求成長。管理層為強化美國製造佈局，砸下4.5億美元（約新台幣141.09億元）用於美國德州廠房，以及供應墨西哥新承租廠房裝修、先進液冷設備及基礎電力設施所需資金。

緯穎董事長洪麗寗指出，面對AI時代帶來的產能與價格競爭壓力，公司持續使用AI技術、導入AI，強化供應鏈計畫與生產效率。擴張過程中雖充滿挑戰，但透過墨西哥與美國團隊的協作，加上台灣的財務管理與製程支援，緯穎已逐步形成從拉丁美洲到北美市場的完整生產鏈，為未來全球擴張奠定基礎。

