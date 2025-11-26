美元指數跌破100！人民幣奔1年新高、新台幣勁揚逾1角

美元指數跌破100！人民幣創1年新高、新台幣勁揚逾1角 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）降息預期升溫，美元指數跌破100大關，主要亞幣全面回穩，人民幣離岸價衝上1年新高，加上台股延續昨日反彈氣勢，外資熱錢回流帶動下，新台幣兌美元匯率早盤強升，突破31.4元，最高觸及31.335元，勁揚逾1角，呈現股匯雙漲格局。

美國昨公布零售數據不佳，生產者物價 （PPI） 上升 0.3%，符合預期，且核心PPI僅上升 0.1%，低於市場預期的0.2%。上述數據與近期多位Fed官員的鴿派談話相互呼應，市場對於Fed降息的期待加深，推動美元進一步走弱，美股四大指數齊揚，也連動台股今日開高走高，指數重新站回27,000點大關。

新台幣匯價昨日終結連10黑後，今日再度走強並突破31.4元。若外資持續回流，有機會挑戰31.3元關卡。

亞幣在股市回溫與美元回落的支撐下同步走升：日圓擺脫8個月低點，早盤升破1美元兌156日圓，回到155價位；韓元回升至1美元兌1456.5韓元附近；人民幣離岸價更一度升抵7.0785，創下1年新高。

