鴻海擴大AI製造能力 敲定美國威州4年投資計劃

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天表示，集團已與美國威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）敲定未來4年的營運獎勵計畫，將在威州擴大布局並投入AI基礎設施建設。新一輪投資預估可為當地拉辛郡（Racine County）帶來近1400個新增就業機會。

鴻海近年持續以「全球最大的電子製造服務商」的市場地位自居，根據集團規劃，此次擴建將強化其在美國本土的供應鏈能力，滿足美國客戶日益成長的需求，並支援資料管理、伺服器及新一代科技基礎設施的建置，提升美國在先進製造與技術韌性上的能量。

鴻海科技集團產品長暨美國地區總經理蕭才祐說，隨著美國市場對數據與伺服器基礎設施需求快速成長，鴻海將在美國提供更具規模與彈性的生產能力。威州員工目前已占鴻海美國總員工近四分之一，隨著第二階段專案推進，預期威州員工數將在2030年前翻倍成長。

依照WEDC此次批准的營運獎勵計畫，鴻海將以現有規模為基礎，額外投入5.69億美元（約新台幣178.43億元）擴大拉辛郡營運，並在未來四年內創造1374個新工作機會。另依據2021年雙方簽署的修訂合約，只要鴻海達成投資與就業條件，WEDC將提供1600萬美元（約新台幣5.01億元）的額外稅收獎勵。

鴻海觀察，若加計集團與WEDC前後兩次修訂的投資協議，在威州電子、資訊技術和製造區（EITMZ）專案下，鴻海最終在2029年12月31日前最高可獲得9600萬美元（約新台幣30.1億元）的稅收抵免。達成全部條件後，鴻海累計將創造2616個工作機會，並投入達12億美元（約新台幣376億元）的資本支出。

鴻海表示，這次是集團第二度獲得WEDC獎勵計畫，2021年雙方簽訂修訂版合約，內容允許鴻海在2025年底前最多取得8000萬美元（約新台幣25.08億元）的專案項目稅收抵免，但須完成6.72億美元（約新台幣210.68億元）投資並創造至少1454個工作機會。鴻海目前正朝該目標推進。

鴻海認為，集團長年在全球伺服器市場居於領導地位，負責提供安全、可擴充的伺服器產品與資料中心基礎設施，支撐美國民眾的日常數位服務，包括串流影音、網路購物、數位銀行與智慧裝置等。近年來鴻海已在威州投入超過20億美元（約新台幣627.02億元）包括薪資、資本支出與稅賦，並創造約1500個伺服器生產相關職位，強化威州作為先進製造與數據基礎設施重鎮的角色。

