台積電前副總羅唯仁涉洩2奈米機密 童子賢曝他踩「禁忌紅線」

童子賢今日表示，科技業創新與智慧財產保護必須並行。

〔記者方韋傑／台北報導〕前台積電（2330）資深副總羅唯仁引發2奈米製程洩密案，和碩（4938）董事長童子賢今日表示，科技業創新與智慧財產保護必須並行，職業倫理是產業涇渭分明的「禁忌紅線」，不論企業或個人都不能跨越。目前相關事件牽涉跨國制裁與司法管轄，複雜度極高，也凸顯產業在全球化供應鏈下必須更加注意合規。

童子賢表示，智慧財產不僅是法律議題，更是科技產業競爭力的基礎，任何侵害都會動搖產業信任。他以經濟部科技新創競賽頒獎典禮為背景指出，創新不是只有技術突破，能否落實智慧財產保護、尊重他人成果，同樣決定市場信任與國際地位。他強調，科技產業的職業道德是禁忌領域，不能為追求短期利益而跨越紅線。

童子賢認為，此案涉及「制裁管轄權」與跨國司法調度，屬高難度案件，跨境法域重疊、證據認定、執法協作都具實務挑戰，企業在參與國際供應鏈時必須更加謹慎。這在產業之中屬於「要非常小心，不要跨越（紅線）」的典型案例，也可藉機檢視台灣在跨國制裁執行與制度運作上的成熟度，包括法規適用、國際協作與產業自律是否足夠，未來可作為制度調整的參考。

談及外界憂慮台積電競爭對手在技術層面「彎道超車」，童子賢重申，產業並非透過急進策略崛起，以中國半導體發展為例，倘若技術層次不足、制度不健全，急行軍的商業模式仍難以取代紮實研發、長期生態系累積帶來的成果。短期內不擔心台灣在半導體領域被超越，因為產業競爭力取決於完整治理架構，而非突襲式投資。

