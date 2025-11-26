自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》和成：軍工股帶旺 直奔漲停

2025/11/26 10:54

和成指出，RF2等級抗彈板推出後詢問度與需求量大增。（擷取自法說會簡報）和成指出，RF2等級抗彈板推出後詢問度與需求量大增。（擷取自法說會簡報）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到軍工股族群大漲，玻璃陶瓷股和成（1810）開盤半小時湧入大單，隨即直奔漲停18.75元，截至10:36分為止，和成成交量近5000張，漲停委買張數超過2900張。

和成日前舉行法說會，總經理陳世傑表示，精密陶瓷已推廣至醫美、國防（抗彈版），等級RF2抗彈板推出後詢問度與需求量大增；碳纖維複合材料的產品，除用在無人機機殼和輪圈外，也供應給半導體晶圓廠，應用在晶圓載具、無塵室地面鋪設導管和格子樑的設計等，產品也已申請台灣和美國的專利；至於衛浴本業方面，新款智慧型超級馬桶推出後，訂單接了不少，有些訂單今年可交貨，部分則因建案較大，可能明年或後年陸陸續續交貨。

觀察三大法人動態可發現，外資連7日買超、買超張數超過1400張，主力則小買45張；法人認為，和成第三季因認列中國的損失，獲利大幅下滑，目前軍工營收占比仍在一成以下，投資人若高點進場仍須謹慎為宜。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財