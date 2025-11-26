英特爾不只延攬羅唯仁，近期也頻挖角台積美國廠工程師。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電前資深副總經理羅唯仁於7月底退休，10月底前往英特爾任職執行副總，退休前利用職權謀取先進製程機密資料，引發台積電昨提告；半導體業傳出，英特爾不只延攬疑「帶槍投靠」的羅唯仁，近期也頻頻挖角台積電美國亞利桑那州廠的工程師，因相較台積電，英特爾給予薪資高2-3成、但工作輕鬆一半，成功吸引到一些美籍工程師跳槽，但台籍工程師對英特爾前景沒信心，反而不敢轉到英特爾。

英特爾執行長陳立武自今年3月接任以來，陸續調整組織，整頓動作頻頻，為了提高效率、精簡組織，並展開大規模裁員，估計到2025年底前裁減約2.05萬名員工，約占總員工人數的22%，外媒稱他勾勒一個更注重成本控制和更有效率晶片製造商的藍圖。 業界表示，英特爾雖裁員，偏向中階管理層與薪資較高的資深員工，但仍陸續招攬較年輕的工程師等。

半導體業界認為，英特爾致力振興美國晶片製造使命，近期雖延攬疑「帶槍投靠」的羅唯仁，但羅唯仁年紀已達75歲，在台灣半導體業以「兇」、「罵人」出名，如今又被台積電提告，英特爾恐怕也不敢重用他，更不敢使用他手上的機密資料，看來羅唯仁投靠英特爾，對該公司已不是加分而是減分了。

業界並傳出，英特爾針對生產製造不振的問題，近期也頻頻挖角台積電美國亞利桑那州廠的工程師，相較台積電，英特爾薪資高2-3成，量產除了自家產品，外部幾乎沒幾家客戶，產能利用率不高，工作比台積電輕鬆一半，因此，成功吸引美籍工程師跳槽，但台籍工程師對英特爾前景沒信心，反而不敢轉到英特爾。

不過，業界認為，針對羅唯仁事件，台積電對於跳槽到英特爾的工程師，應該也會採取嚴格的把關規範，避免「帶槍投靠」事件再犯。

