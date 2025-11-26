格上租車春節早鳥租車啟動 最低65折起

裕隆（2201）集團旗下格上租車春節早鳥租車專案啟動，即日起至2026年2月1日開放預訂，最低65折起，並加碼最高2000元優惠券，鼓勵民眾提前規劃行程，分散假期租車高峰。 （格上租車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團旗下格上租車春節早鳥租車專案啟動，即日起至2026年2月1日開放預訂，最低65折起，並加碼最高2000元優惠券，鼓勵民眾提前規劃行程，分散假期租車高峰。

2026年農曆春節連假將至，租車需求預期大幅增加。格上表示，春節期間一向是全年租車最熱門時段，多人座商旅車更常在假期前即被預訂一空。

今年格上推出全新MG G50 PLUS7人座車型，具備寬敞座艙、數位化設備與Level 2安全科技，適合家庭或團體出遊，春節期間達指定租期可享每日8折優惠。

其他車款選擇包括NISSAN Sentra、跨界休旅MG HS，以及純電車VOLVO EX30與國產n7，滿足不同用車需求。

針對電動車使用者，格上租車已將全台超過190座DC快充站、1000支充電槍資訊整合至「格上GoSmart」APP與官網，提供即時快充站地圖，免下載其他應用程式或掃描QR Code即可啟動充電，降低長途旅程的不便。

此外，格上Go Smart共享車服務將於12月15日凌晨開放春節預約，VOLVO XC40電動車連租3日最低7折，並提供北中七縣市跨區還車服務，單次租達5小時以上最低可享89折。

格上表示，共享車全年無休，手機即可完成借還，提供春節期間更彈性的移動選擇，提醒春節租車需求集中，民眾若希望確保車型選擇並享有早鳥優惠，宜及早完成預訂。

