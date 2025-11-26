焦點股》聯發科：最被低估Google概念股！ 股價破底翻漲停

聯發科擺脫股價低迷，今日直奔漲停。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠聯發科（2454）第一個AI ASIC訂單大客戶為Google，因市場頻傳Google該案更改設計不斷延後，外資擔心影響明年的貢獻度，外資持續大賣，使得聯發科股價不斷破底，隨著Google最新Gemini 3爆紅，傳出Meta將向Google採購AI晶片，Google供應鏈大漲，聯發科可說是最被低估的Google概念股，今日股價破底翻，早盤跳空開高急拉，直奔漲停，直接攻克月線。

截至9:31分左右，聯發科股價亮燈漲停，漲停價1300元，成交量逾6976張，漲停委買張數逾1900張。

請繼續往下閱讀...

Google AI ASIC訂單為聯發科第一個AI ASIC專案，極具代表意義，因不斷傳出該專案設計進度延後，加上手機晶片價格戰、台積電（2330）調漲代工價等不利因素，使多家外資下修聯發科評等與目標價，拖累聯發科股價表現；聯發科副董事長暨執行長蔡力行日前在法說會針對AI ASIC業務做出說明，蔡力行強調，AI ASIC專案明年貢獻10億美元目標不變，至2027年貢獻可望達數十億美元，正持續積極與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案，並對此深具信心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法