巴菲特謝幕「點火」! Google強勢復活 市場嗅到「蘋果2016」的味道

〔財經頻道／綜合報導〕曾被外界批評AI落後的Google，現今靠著Gemini 3、TPU與 Google Cloud，正在構成一條完整「Google AI 生態鏈」，再加上「股神」巴菲特在謝幕前重押Alphabet，讓市場不禁聯想，這會不會是2016年「蘋果超級牛市」的翻版，只是這次主角換成了Google？

據報導，「股神」巴菲特曾聲稱從不買科技股，但在2016年卻為蘋果打破慣例，大手買入蘋果股票。這個令人意外的舉動，卻可能成為巴菲特一生人中的最佳投資，當時巴郡從蘋果投資中，帳面收益已賺逾1200億美元（約新台幣3.7兆元）。

2025年巴菲特在持續減持蘋果股票的同時，悄然把數十億美元籌碼推向了Google母公司Alphabet。分析師指出，巴菲特將「科技時代核心籌碼」從蘋果的消費電子生態系統逐漸交棒給「GoogleAI生態鏈」。

據報導，Google正以獨創GeminiAI生態、雲計算服務以及自研TPU AI算力晶片等核心技術環節構築起「自家AI生態鏈」。種種跡象表明，市場對Google專用人工智慧晶片的需求正在上升，這是為數不多的能夠替代輝達主導地位晶片的可行方案之一。

Counterpoint Research聯合創始人尼爾·沙阿表示，Google是人工智慧競賽中的一匹黑馬，它就像一頭沉睡的巨獸，如今已完全甦醒。

外媒指出，外傳Meta正在洽談使用Google晶片，這一消息再次推動Alphabet的股價上漲。自10月中旬以來，Alphabet市值已成長近1兆美元，這得益於巴菲特在第3季斥資49億美元（約新台幣1536.2億元）購入Alphabet股份，以及華爾街對其人工智慧業務的普遍熱情。

專家指出，今日的Google幾乎把AI產業的整套「套餐」都包了下來。它有自己的大模型Gemini 3，以及在工程圈爆紅的多模態AI應用，還有唯一能跟輝達抗衡的TPU晶片與算力系統。

值得注意的是，Google還擁有全球前三的 Google Cloud，以及YouTube、搜尋、廣告這些適合AI的流量入口，從晶片、網路、模型、雲端到最終的應用與變現方式，Google幾乎每一段都自己掌握，其部分優勢就是源自於自身的經濟實力。

據報導，AI新創 Anthropic已簽下最多可達100萬顆TPU的長約，規模上看數百億美元。Meta也傳出計畫自2027年起，在自家龐大資料中心大舉採用 Google TPU。此外，Salesforce執行長Marc Benioff也表示，將棄用OpenAI模型，轉向使用 Gemini 3。

在「Google AI 鏈」的上游，有博通、台積電等幫忙代工與設計TPU與相關ASIC，中游有戴爾、鴻海等伺服器與基礎設施夥伴，下游則是 MongoDB、Snowflake、各式ISV和SaaS，在Google Cloud和Vertex AI上構建垂直解決方案。

簡單來說，Google用自研算力與雲端平台當中樞，向上連到晶片、伺服器、電力與網路，向下接往資料庫、企業工具與終端應用，形成一條完整而且正在快速擴張的價值鏈。

自10月中旬以來，Alphabet股價已上漲約35%、市值增加近1兆美元（約新台幣31.35兆元）。週二Alphabet市值達3.9兆美元（約新台幣122.2兆元）、正逼近4兆美元（約新台幣125.4兆元）關卡，距離市值4.32兆美元（約新台幣135.4兆元）的AI一哥輝達，只剩約4200億美元（約新台幣13.1兆元）的差距。

與此同時，作為「Google 生態參與者」的博通、台積電、Lumentum、聯發科等股票也跟著這波敘事一起衝高。分析師指出，資本市場對於「Google AI」新主線的態度，從Alphabet股價就可看得一清二楚。

