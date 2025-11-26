加速AI應用 惠普宣佈裁員約6000人

惠普宣佈，預計到2028會計年度將在全球裁員4000到6000人。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技大廠惠普（HP）週二（25日）表示，作為精簡營運和採用AI以加速產品研發、提升客戶滿意度和提高生產力計劃的一部份，惠普預計到2028會計年度將在全球裁員4000到6000人。

綜合外媒報導，惠普執行長洛雷斯（Enrique Lores）表示，專注於產品研發、內部營運和客服相關的團隊將受到裁員的影響。在這些削減措施下，惠普預計到2028年底，每年將節省10億美元（約新台幣314.2億元）。洛雷斯強調，為了確保公司保持競爭力，必須這麼做。

裁員消息傳出後，惠普盤後股價跌逾5％。

惠普聲明稱，裁員將導致約6.5億美元（約新台幣204.2億元）的重整費用，其中約2.5億美元（約新台幣78.5億元）將計入2026會計年度。截至2024年10月，惠普員工總數約5.8萬人。作為先前宣佈重整計劃的一部份，惠普在2月裁員1000至2000人。

3年前，惠普也曾推出一項成本削減計劃，同樣裁減4000至6000個工作機會，該公司在當時擁有約6.1萬名員工。惠普表示，這項計劃最終節省了22億美元（約新台幣691.2億元）。

外部對AI電腦的需求持續成長，在截至10月31日的第4季，AI電腦佔惠普出貨量的30％以上。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師警告，資料中心需求的成長，導致全球記憶體晶片價格飆升，可能會推高惠普、戴爾（Dell）和宏碁（2353）等消費性電子產品製造商的成本，並給利潤帶來壓力。

對此，洛雷斯表示，惠普預計在2026會計年度下半年感受到價格上漲的影響，目前公司庫存仍充足，還能夠應付上半年的需求。洛雷斯補充，公司對於下半年的財測採取謹慎的態度，以及積極的措施，例如篩選低成本供應商、減少記憶體配置還有採取價格措施等。

