快戒掉！5個讓你財富流失的「日常習慣」 衝動購物上榜

〔財經頻道／綜合報導〕有時造成金錢損失並非是鋪張浪費或重大錯誤，而是 看似微不足道的日常習慣，而信用卡債務、避免衝動購物等5個日常習慣，正悄悄蠶食著中產階級辛苦累積的財富。

《gobankingrates》報導，如果你曾經疑惑過，為什麼你的銀行帳戶明明收入穩定，卻成長緩慢，那麼你並不孤單。

「物價上漲導致大多數美國人背負了生存債務，」北海岸金融公司的經紀人傑弗裡·亨塞爾表示。 這種變化通常對中產階級的影響較為細微，它始於生活方式的微小改變，並逐漸演變成巨大的經濟負擔。”

專家表示，以下5個是可能阻礙你財務成長的常見理財習慣，以及應該如何應對它們。

1、信用卡債務

1040 Abroad的創辦人兼執行長奧利維爾·瓦格納（Olivier Wagner）表示，信用卡可以非常有效地幫助人們管理收入流動並獲得所需的好處，但如果不謹慎使用，它們也會嚴重損害一個人的財富。

2、隨時掌握訂閱狀況

瓦格納說，大多數人都有不關注銀行帳單的問題，因為小額支出不值得單獨去查看。

然而這些費用加起來，1年下來將達到數百甚至數千美元，因此，瓦格納建議定期查看銀行帳單，取消那些會產生費用的訂閱服務。

瓦格納表示，定期查看這些資訊每年可以為您節省數百美元，您可以將其用於投資或儲蓄。

3、避免衝動購物

瓦格納指出，衝動消費往往是一些無關緊要的決定，但加起來卻會造成巨大的財務儲備消耗。

他建議，每個月為自己 設定預算，並削減生活中所有不必要的開支。

他說，減少奢侈品消費，從長遠來看，比鋪張浪費更能積累財富。這樣你的預算才能控制在合理範圍內。

4、未能實現儲蓄自動化

瓦格納說，馬克·庫班曾說過，在他早年開始積累財富時，儲蓄帳戶的自動化對他幫助極大。”

他說，這位商人堅持從收到的每1張支票中，無論金額大小，都要拿出一定比例的錢留給自己。

這種養成習慣，每次發薪日都堅持儲蓄，而且不去刻意去想這件事，對他的財富積累起到了很大的幫助。

簡而言之，即使每月自動存入退休基金的金額很小，從長遠來看，多年的複利也能產生大量的利息。

5、忘記為退休儲蓄

瓦格納說，大多數人直到晚年才開始負責任地儲蓄退休金，他建議，一旦有能力，就應該開始向個人退休帳戶 （IRA） 或 401（k） 基金供款，尤其要確保充分利用雇主繳納的款項。

總之，每月少量投入資金，長期下來將累積起一大筆積蓄，因為資金會持續流入基金。

