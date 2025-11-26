無法自理仍拒絕與女兒同住！8旬老翁悲泣「意想不到」原因

無法自理的8旬老翁，因聽不懂方言，拒絕與女兒同住。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕1名84歲高齡老翁健三（化名），不會煮飯、做家事，是典型的「昭和時代男人」，隨著老伴過世，女兒擔憂無法自理的父親，無法獨自生活，於是將其接到東京一同居住，然而，在短暫同住，父親卻突然哽咽訴說，「我聽不懂這裡的方言，我覺得他是在嘲笑我，我想回老家」，而原以為是為父親好，卻事得其反，最後女兒與父親協商後，決定讓父親住進秋田家附近的養老院。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，田村悅子（58歲，化名）和丈夫住在東京，他們的３個孩子都已經搬出去住了，但３個月前，他們把84歲的父親健三從秋田縣的老家接過來一起住。

請繼續往下閱讀...

悅子說，父親是典型的「昭和時代男人」，把所有家務都交給母親。他什麼都不用說，只要雙手抱胸等著，就會有人端來1杯熱茶，然而6個月前，一切都發生了翻天覆地的變化，一直以來獨自照顧健三的母親突然因心臟衰竭過世。

悅子指出，父親每個月能領約18萬日圓（約新台幣3.6萬）的退休金，還有一筆可觀的積蓄，所以我們並不擔心經濟問題，但父親連微波爐都不會用，更別提電鍋了，他連垃圾分類都不會，更別提打掃衛生和洗衣服了。

悅子進一步指出， 自從媽媽過世３個月後，我第1次回到父母家，發現家裡堆滿了垃圾袋，更糟糕的是，袋子裡裝滿了空的便當盒和超市買來的預製食品盒。

悅子覺得父親1個人生活肯定不行，於是賣掉了老房子，勸說健三搬到他們居住的關東地區。

然而，在東京的生活只在最初幾週比較順利，悅子說，在東京結識一些朋友對父親有好處，並鼓勵他加入當地老年人聚集的社區中心。她覺得父親會喜歡參加將棋或圍棋俱樂部，然而，健三去了幾次之後就再也沒有嘗試過，相反，他更多的時間是茫然地望著天空， 「我問他為什麼，他只是搖搖頭。

但有1天晚上，晚餐後，父親突然緊緊地抓住我的手，我驚訝地看著他，他哭得泣不成聲，」健三哽咽著懇求說：「我想回秋田。我聽不懂這裡的方言。我覺得他是在嘲笑我。這裡不適合我。」

專家表示，子女過度擔憂父母的未來，過早決定搬遷，最終損害了父母的身心健康，這種情況屢見不鮮。

像健三從農村地區搬到城市地區會帶來一系列複雜的壓力，包括方言、日常生活習慣以及鄰裡關係品質的變化，僅僅因為無法做家事就選擇與家人同住，未必是最佳方案。

悅子表示，當時以為把父親叫到東京是為了他好，但是結果卻越逼越遠，於是在經與父親協商後，決定讓他住進秋田家附近的養老院。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法