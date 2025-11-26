AI霸主不保？輝達罕見出擊稱其GPU比Google晶片領先「一代」

輝達罕見出擊稱其GPU比Google晶片領先「一代」。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕針對華爾街擔心輝達（Nvidia）在AI基礎設施的領導地位可能受到Google的AI晶片威脅，輝達25日罕見發聲稱，其GPU技術在業界依然「領先一個世代」。

CNBC報導，輝達在X平台上的1篇貼文中表示：我們對Google的成功感到非常高興，他們在人工智慧領域取得了巨大進步，我們將繼續為Google提供技術支持。輝達領先業界一代，它是唯一能夠運行所有人工智慧模型，並且適用於所有計算環境的平台。

先前有報導稱，輝達的主要客戶之一Meta可能與Google達成協議，在其資料中心使用輝達的張量處理單元，受此消息影響，輝達股價週二下跌了3%。

輝達在聲明中表示，與Google的TPU等專為單一公司或功能設計的所謂ASIC晶片相比，其晶片更加靈活強大。輝達最新一代晶片名為Blackwell。

輝達在其貼子中表示：“輝達晶片比ASIC晶片具有更高的性能、多功能性和可替代性。”

分析師表示，輝達憑藉其圖形處理器佔據了人工智慧晶片市佔達90% 以上，但Google的自研晶片在最近幾週受到了越來越多的關注，被視為Blackwell晶片的可行替代方案，Blackwell 晶片雖然價格昂貴，但功能強大。

