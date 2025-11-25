金寶電子東莞公司停產解散遷往泰國 廣東製造業加速萎縮

隸屬於台灣金寶電子的廣東省東莞長安鎮「金寶電子」，已於11月18日正式停產解散，結束近30年的營運。圖為遭資遣員工拍「畢業照」留念的情景。（網路截圖）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據中國部落客爆料，隸屬於台灣金寶電子的廣東省東莞長安鎮「金寶電子」，已於11月18日正式停產解散，結束近30年的營運，該廠高峰時期員工人數突破萬人，曾一度躋身東莞出口10強企業，但該廠10年前就傳出將遷移至泰國。

中國知名博主「方舟印象匯」日前在微信視頻號上發布消息稱：「隨著最後一批員工拿到N+1補償後離廠，東莞長安鎮金寶電子11月18日正式停產解散。」

另1名博主「英點」也發文證實了該消息，貼文說：「金寶電子中國有限公司，曾經上萬人的工廠，於11月18日結業，搬往泰國了。東莞長安的金寶、光寶、普思、富士通、興昂鞋廠、福安印染等大廠，都不復存在了。」

事實上，金寶電子的外遷步伐已持續十幾年。早在2015年十一中國國慶長假期間，其鳳凰廠區就悄悄將生產線搬往泰國，導致3000多名員工突然失業，引發不小震動。

公開資料顯示，1996年金寶電子（中國）有限公司在長安鎮落地生根，總投資逾1億美元（新台幣31.4億元），廠房占地達17萬平方公尺（5.1萬坪），並為惠普、戴爾、佳能等外企代工生產計算機、電子琴、衛星定位器、印表機等產品，高峰時期員工人數突破萬人，一度躋身東莞出口10強企業。

但受全球經濟成長放緩和美國對中國貿易施壓等嚴重影響，廣東的製造業正在快速萎縮。除了金寶電子，佛山市南海燈飾工廠今年6月30日發布公開信，通知各供應商及客戶單位，因「國際局勢、經濟萎靡和其它因素影響，資不抵債、無力繼續運營」，決定即日起終止經營。該燈飾工廠自上世紀起即活躍於國際照明展，以穩定的海外客戶群和優良品質著稱。

此外，加拿大Celestica集團旗下的天弘（東莞）科技公司，也於今年6月25日發布公司解散通告，宣布公司將於6月底啟動解散程序，並自7月1日起終止與員工的勞動合約。

