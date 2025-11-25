英媒：陳志是全球禍害 結合當今兩大最嚴重弊病

太子集團主席陳志。（資料照，擷取自太子控股集團官網）





〔財經頻道／綜合報導〕英國財經周刊Money Week報導，陳志和太子集團是全球的禍害，他們結合了當今時代兩大最嚴重的弊病：人口販賣和網路詐騙和洗錢犯罪。

《衛報》報導，上個月，美國和英國採取了一次大規模行動，被稱為東南亞有史以來規模最大的行動，制裁了陳志及其太子集團旗下的146家企業，指控該公司在柬埔寨各地的詐騙營地中關押被販賣的勞工，並強迫他們參與一系列欺詐活動，這些活動已從全球受害者手中騙取了數十億美元。

陳志是中國的黑幫頭目（38歲），還被指控犯有電信詐騙和洗錢罪，但目前「仍在逃」。將其抓捕歸案可能十分困難。

據信，陳志除了擁有柬埔寨國籍外，還購買了塞浦路斯和南太平洋島國萬那杜的公民身分。在柬埔寨，他的勢力日益壯大。他迅速累積的財富為他贏得了政治影響力，據報導，他曾擔任柬埔寨前首相洪森及其繼任者、兒子洪瑪奈的顧問。

哈佛大學亞洲中心的雅各布·西姆斯告訴CNN，陳志並非傳統意義上的黑幫老大，他是一個受國家保護的犯罪經濟體系的包裝高手。這位「娃娃臉大亨」已攀升至他的故鄉中國的權力頂峰，在中國，他設立獎學金、開展慈善項目，同時掌管著該國規模最大人脈。據美國檢察官稱，在陳志權力鼎盛時期，他及其同夥每天從其龐大的跨國犯罪組織中獲利3000萬美元。

根據彭博報導，陳志1987年出生於中國東南部的福建省。他位於新加坡的家族辦公室網站（現已關閉）曾將他描述為年輕的商業奇才。早年在省會福州開設網吧和遊戲中心，積累了豐富的商業經驗。隨後，陳志放棄了中國國籍，前往柬埔寨，並開始大手筆投資。

CNN報導，陳志從2011年開始的首批投資集中在柬埔寨的房地產。但在接下來的十年裡，該集團的業務範圍不斷擴大，涵蓋了娛樂、金融，甚至航空業。根據彭博報導，陳志的資產包括一家新加坡汽車貸款公司和兩家香港上市公司目前已被列入制裁名單。

然而，據報導，他居住在新加坡、已婚並育有三個孩子，似乎並未預料到這一威脅。就在美國當局指控公開的當天，陳志的家族辦公室還在以高達每月5000美元的虛高薪酬招聘私人助理，CNN指出，這與他至少擁有「10個強迫勞動營」的網路犯罪帝國的狀況形成了鮮明對比。

