根本是浪費錢！專家點名4筆「明年最該停止支付」的花費

〔財經頻道／綜合報導〕今年或許因為關稅，對很多人的荷包來說並不輕鬆，隨著新的一年即將到來，若希望在2026年改善自己的財務狀況，現在正是檢視開支、重新審視預算、找出省錢方法的最佳時機。美國理財網站《GOBankingRates》採訪多位專家，請他們指出明年值得削減的常見支出，以下是你在2026年應該考慮停止支付的5種不必要帳單。

1.訂閱服務：幾乎所有專家都一致認為，各類「訂閱」是最主要的不必要支出來源之一。過去可能只有一兩份雜誌，而現在幾乎所有東西都有月費服務，從串流影音到膳食準備APP，便利性固然提升，但代價不小。

2.健身房會員：你可能在一月滿懷決心加入健身房，但如果根本沒在用，那每月的費用就不值得支付。專家表示，人們應重新檢視所有訂閱，包括健身房，他表示「檢查並刪減這些不必要開銷，可以大幅節省支出，讓資金更有效率地用在真正重要的財務目標上。」

3.用不到的保險：個人理財專家Melanie Musson說「如果你的車已經15年車齡，就不要再支付全險了。這種車的價值往往不足以讓全險變得划算。」值得花時間檢視自己所有保險，確認是否真的需要保單中每一項保障。

4.承租儲物空間、雲端空間：許多專家也建議取消，如果你存放的東西一年以上都沒用過，那你很可能在浪費錢，沒必要為那些不會再用的物浪費。一名專家說「為什麼要付錢買雲端空間卻很少用？又或者為什麼要租儲物倉放著早已遺忘的東西？花點時間整理你的數位與實體空間。將重要文件數位化，並把用不到的物品出售或捐出去。這不只讓環境清爽，也能為你的帳戶省下一筆。」

5.有線電視：專家表示，人們應該「停止支付有線電視費，改用串流服務」。他指出，目前有許多串流方案便宜許多。他補充說「有線電視帳單往往每月不少錢；但使用串流服務與套裝方案，通常每月能更省，而且很多還包含免費頻道，提供的內容比有線電視還多。」

